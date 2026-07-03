Usatîi, după demisia lui Munteanu: Sunt necesare alegeri parlamentare anticipate.

Renato Usatîi a menționat că demisia prim-ministrului nu rezolvă principala problemă a Republicii Moldova.

„Schimbarea unei persoane cu alta, în interiorul aceluiași sistem, nu va aduce schimbările pe care le așteaptă cetățenii. De aceea, poziția „Partidului Nostru” rămâne neschimbată”, a declarat președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, pentru realitatea.md.

„Republica Moldova are nevoie fie de alegeri parlamentare anticipate, pentru ca cetățenii să decidă cine trebuie să guverneze țara, fie de un Guvern al profesioniștilor, format din oameni competenți, cu experiență și integritate, indiferent de apartenența lor politică.

Noul prim-ministru trebuie să inițieze de urgență un grup de lucru format din reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare, ai partidelor extraparlamentare și ai experților din domeniile-cheie, pentru elaborarea unui Program Național de Guvernare. Republica Moldova are nevoie de un plan comun care să răspundă provocărilor economice, sociale și de securitate, nu de o nouă împărțire a funcțiilor în interiorul PAS.

Dacă formarea unui astfel de Guvern de profesioniști și elaborarea unui astfel de Program Național de Guvernare se va dovedi imposibilă, singura soluție democratică rămâne organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Politica nu este ghicitul în stele. Uneori este suficient să înțelegi ce se întâmplă pentru a vedea evenimentele puțin mai devreme decât ceilalți. Am spus în repetate rânduri că Alexandru Munteanu trebuia să-și dea demisia încă din a doua jumătate a lunii mai. Da, acest lucru s-a întâmplat cu aproximativ o lună mai târziu. Însă întârzierea nu a fost pentru că cineva ar fi dorit să-l păstreze în funcție, așa cum afirmau mulți. După evaluarea mea, problema era doar că încă nu fusese identificată și convinsă persoana dispusă să preia conducerea noului Guvern. Domnule fost prim-ministru, sper că vă amintiți discuția noastră de vinerea trecută, când am vorbit despre măsurile de combatere a fraudelor telefonice și financiare. Atunci v-am spus direct că întrebarea nu mai era dacă veți rămâne în funcție, ci doar când va fi identificat și convins noul candidat pentru funcția de prim-ministru. Astăzi, răspunsul îl cunoaște întreaga țară”, a adăugat Usatîi.