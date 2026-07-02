Usatîi: Discursul MAiei Sandu este o alocuțiune de opoziție, nu de lider care conduce țara de cinci ani.

Declarația șefei statului privind scandalurile din MoldATSA seamănă mai mult cu discursul unui candidat din opoziție decât cu cel al unui lider care conduce țara de cinci ani.

La această concluzie a ajuns președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi.

Potrivit lui Renato Usatîi, măsurile anunțate de Maia Sandu privind verificarea întreprinderilor de stat, schimbarea modului de numire a conducătorilor instituțiilor, revizuirea componenței consiliilor de supraveghere, publicarea rapoartelor financiare și lupta împotriva abuzurilor ridică o întrebare firească: de ce aceste acțiuni nu au fost realizate în ultimii cinci ani, perioadă în care actuala putere a deținut toate pârghiile de control, scrie rupor.md.

Liderul „Partidului Nostru” a subliniat că PAS și Maia Sandu au avut majoritate parlamentară, au format Guvernul și au controlat numirile în instituțiile cheie ale statului, astfel întreaga responsabilitate pentru situația actuală le revine lor.

„Problema nu este că în sfârșit s-au recunoscut greșelile. Problema este că după cinci ani de guvernare ni se propun ca soluții exact acele măsuri care trebuiau luate din prima zi”, a declarat Renato Usatîi.

Potrivit lui, dacă președintele consideră că sistemul a fost compromis de oamenii promovați de actuala putere, atunci ar trebui să fie interesat de organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Renato Usatîi a amintit, de asemenea, despre inițiativa sa anterioară de a forma un Guvern din reprezentanți ai mai multor forțe politice.

„Dacă Guvernul ar fi fost format din reprezentanți ai diferitelor forțe politice, niciun partid nu ar fi putut controla unilateral toate instituțiile statului și toate numirile cheie. Controlul reciproc între diferitele forțe politice ar fi îngreunat semnificativ apariția unor astfel de situații și ar fi redus riscul ca anumiți funcționari să se simtă intangibili doar pentru că au fost numiți de o singură forță politică.”

Renato Usatîi consideră că Republica Moldova are nevoie de instituții de stat care să funcționeze eficient în mod constant, nu doar în perioadele de scandaluri zgomotoase. El a subliniat că încrederea cetățenilor poate fi recâștigată doar prin rezultate concrete, asumarea responsabilității și voința alegătorilor. În acest context, liderul „Partidului Nostru” a reiterat necesitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate, menționând că acestea ar reprezenta o oportunitate atât pentru schimbarea puterii, cât și pentru actuala putere — de a se distanța de oamenii care au discreditat instituțiile statului.

„Ne-am putea afla într-o situație unică, când atât opoziția, cât și actuala putere vor fi interesate de același lucru — organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Pentru opoziție este o șansă de a schimba puterea. Pentru actuala putere, posibil, singura oportunitate de a se delimita de oamenii care au discreditat instituțiile statului și au subminat încrederea cetățenilor”, a declarat Renato Usatîi.

„Responsabilitatea începe acolo unde se termină explicațiile”, a concluzionat el.