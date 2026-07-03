Usatîi, despre plățile de la Moldovagaz: Pentru o ședință în Zoom se achită în jur de 600.000 de lei.

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză guvernarea că induce în eroare opinia publică în scandalul privind indemnizațiile membrilor Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”.

Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, care dețin funcții de secretari de stat, primesc plăți uriașe pentru o singură ședință, organizată o dată la trei luni. Declarația a fost făcută de președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, care a acuzat guvernarea că „ascunde adevărul”, pasând responsabilitatea pentru imposibilitatea reducerii acestor remunerații pe seama „Gazprom”, transmite stiri.md.

Potrivit lui Renato Usatîi, reprezentanții Guvernului în Consiliul de Supraveghere al companiei primesc peste două milioane de lei pe an, deși au deja salarii mari pentru funcțiile lor principale de stat.

„Pentru o singură ședință pe Zoom, care are loc o dată la trei luni, se achită aproximativ 600.000 de lei. În total, se ajunge la peste două milioane de lei pe an. Nu este oare cinic să primești 600.000 de lei pentru o singură ședință?”, a declarat Usatîi.

Politicianul a amintit că încă în iunie 2025 a adresat o solicitare fostului prim-ministru Dorin Recean, cerând anularea imediată a acestor plăți nejustificat de mari. Solicitarea a fost redirecționată fostului director general al Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, care recent și-a dat demisia. În răspuns, acesta a comunicat că instituția a încercat să reducă cuantumul plăților, însă inițiativa ar fi fost blocată de „Gazprom” din cauza lipsei numărului necesar de voturi.

Totuși, Usatîi a numit aceste explicații „o manipulare care miroase a dosar penal”, făcând referire la deciziile Adunării Generale a Acționarilor, adoptate în mai 2025 și iunie 2026.

„Pentru adoptarea deciziilor de principiu este necesară o majoritate calificată — 66–67%, nu o majoritate simplă, controlată de partea rusă împreună cu regiunea transnistreană. De fapt, reprezentanții noștri au votat împotriva anulării plăților pentru calitatea de membru în Consiliul de Observatori al Moldovagaz”, susține Usatîi.

Pe fundalul informațiilor apărute în spațiul public că secretarul de stat al Ministerului Energiei, Carolina Novac, implicată în această poveste, intenționează să doneze veniturile sale de milioane obținute la Moldovagaz, Usatîi a privit cu scepticism astfel de declarații.

„Salut caritatea, o practic și eu. Dar apare întrebarea: de ce nu s-a făcut caritate în 2024 sau 2025? Acum această persoană este deja numită pentru al treilea mandat”, a concluzionat liderul „Partidului Nostru”.