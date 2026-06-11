Usatîi, despre demisia din Comisia pentru securitate națională: Nu au fost prezentate rezultate.

Politicianul susține că decizia este legată de modul în care a fost organizată activitatea comisiei de anchetă privind fraudele telefonice, în urma cărora mai mulți cetățeni au fost estorcați de sute de mii de lei, și consideră că dreptul de a conduce o astfel de comisie ar trebui să revină inițiatorilor acesteia, transmite stiri.md.

„Am decis să renunț la funcția de vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică deoarece consider că dreptul de a conduce o comisie de anchetă trebuie să aparțină celor care au inițiat-o. Dacă o inițiază opoziția, este firesc ca opoziția să o conducă. Nu contează din ce partid face parte, altfel despre ce investigații putem vorbi?”, a declarat Renato Usatîi.

Acesta s-a arătat nemulțumit de faptul că, la o săptămână de la constituirea comisiei de anchetă, nu a fost convocată nicio ședință și nu au fost prezentate rezultate.

„Între timp, cetățenii au fost prejudiciați cu încă 10 milioane de lei, există 83 de victime confirmate, iar nicio ședință nu a fost convocată”, a afirmat liderul Partidului Nostru.

Usatîi a făcut diferența între audierile organizate în Parlament și activitatea unei comisii de anchetă, susținând că o conducere exercitată de opoziție ar fi permis desfășurarea mai rapidă a investigațiilor.

Totodată, politicianul a criticat organizarea unor ședințe cu ușile închise, considerând că presa ar fi trebuit să aibă acces la anumite discuții.

„Au loc ședințe cu ușile închise, iar eu consider că, în unele cazuri, reprezentanții mass-media ar fi trebuit să fie prezenți. Nu era vorba despre informații care nu ar trebui să fie cunoscute de cetățeni”, a conchis acesta.