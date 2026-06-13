Usatîi: Dacă nu puteți dezvolta Calea Ferată, măcar încetați să o desființați.

Proiectul prevede separarea unor activități care în prezent sunt realizate de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, transmite logos-pres.md.

Potrivit acestuia, această inițiativă nu oferă soluții pentru scoaterea sistemului feroviar din criză și poate doar accelera degradarea unui sector strategic pentru economia Moldovei.

În discursul său, Renato Usatîi a subliniat că vorbește nu doar ca politician, ci și ca persoană cu experiență profesională în domeniul feroviar. El a amintit că este legat de acest sector de la 23 de ani, când a început să lucreze ca inginer pe calea ferată.

„Pentru a înțelege acest proiect de lege, trebuie să trăiești acest domeniu. Cunosc atât cele mai bune, cât și cele mai grele perioade din istoria căii ferate și înțeleg foarte bine care sunt problemele reale ale sistemului”, a declarat liderul „Partidului Nostru”.

Potrivit lui Renato Usatîi, experiența țărilor europene la care fac referire autorii inițiativei nu poate fi transferată mecanic la realitățile moldovenești, deoarece reformele feroviare în statele dezvoltate au fost realizate pentru accelerarea dezvoltării unor sisteme eficiente, nu pentru gestionarea declinului unei întreprinderi aflate în criză.

„Nu trebuie să ne dați ca exemplu Germania, Franța sau alte țări dezvoltate. Acolo reorganizarea a fost făcută pentru accelerarea dezvoltării. La noi, întreprinderea este într-o stare critică, iar orice divizare poate îngropa ultimele șanse de redresare”, a remarcat deputatul.

Renato Usatîi a criticat lipsa unei strategii de dezvoltare a transportului feroviar și a îndemnat la elaborarea unui plan pe termen lung de 5, 10 și 20 de ani, bazat pe modele de succes implementate în alte țări.

„Căii Ferate a Moldovei îi este necesar un plan de dezvoltare pentru următorii 5, 10 sau 20 de ani. Nu avem nevoie de experimente. Trebuie să preluăm soluții care și-au dovedit deja eficiența și au adus rezultate reale”, a subliniat el.

Liderul „Partidului Nostru” a amintit că în ultimele decenii Republica Moldova a pierdut numeroase rute feroviare și oportunități de dezvoltare, în timp ce investițiile în infrastructură au fost amânate constant sau chiar ignorate.

„În loc să discutăm despre modernizarea căii ferate, reducerea timpului de parcurs între Ocnița și Chișinău sau dezvoltarea rutelor internaționale, discutăm despre divizarea a ceea ce a mai rămas din această întreprindere”, a declarat Renato Usatîi.

În opinia sa, există riscul ca după divizarea activității statului să îi rămână cheltuielile și obligațiile sociale, în timp ce veniturile potențiale din anumite direcții ale activității feroviare să ajungă la alte structuri.

„Nu aveți un plan de dezvoltare, dar aveți un plan de divizare. Nu pregătiți situația în care statului să îi rămână cheltuielile, iar veniturile să le primească alții?” s-a adresat liderul fracțiunii reprezentanților puterii.

La final, Renato Usatîi a îndemnat la renunțarea la această inițiativă și la demararea unei discuții serioase privind viitorul transportului feroviar al Republicii Moldova.

„Sunt convins că va veni ziua când „Calea Ferată a Moldovei” va redeveni o întreprindere de care să fim mândri. Dar vă rog un singur lucru: dacă nu sunteți în stare să o dezvoltați, măcar încetați să o îngropați”, a concluzionat președintele fracțiunii „Partidului Nostru”.