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unimedia.info logounimedia
2 August 2026, 08:36
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Usatîi: Dacă Crețu va candida la funcția de președinte, campania va deveni mai interesantă

Liderul „Partidului Nostru” Renato Usatîi a comentat declarația influencerului Emilian Crețu privind o posibilă participare la alegerile prezidențiale.

Usatîi: Dacă Crețu va candida la funcția de președinte, campania va deveni mai interesantă.
Usatîi: Dacă Crețu va candida la funcția de președinte, campania va deveni mai interesantă.

Politicianul a declarat că apariția unui astfel de candidat va face campania electorală „mai interesantă”, iar, cu ironie, s-a referit și la contracandidații care au participat la alegerile prezidențiale anterioare, transmite unimedia.info.

„Cel puțin, dacă Emilian Crețu va candida, campania va fi interesantă. Pentru că cei pe care i-am văzut data trecută mergeau cu niște fețe atât de triste, de parcă nu i-a hrănit nimeni de 20 de ani”, a declarat Renato Usatîi jurnaliștilor.

Actorul și influencerul Emilian Crețu a declarat că ia în calcul posibilitatea de a participa la alegerile prezidențiale ale Republicii Moldova, însă deocamdată nu a luat o decizie finală.

Comentând spusele actorului, președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că nu a discutat cu el despre o eventuală candidatură la funcția de președinte.

În ianuarie 2026, actorul și prezentatorul TV Emilian Crețu a povestit de ce a refuzat propunerea președintelui Maia Sandu de a candida în Parlament pe lista partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS) la alegerile parlamentare din 2025. Potrivit lui, atunci nu simțea că a venit momentul să intre în politică.

Crețu a mai menționat că personalitățile publice care au fost invitate anterior în listele electorale, în principal, îndeplineau un rol „decorativ”. Tot atunci, el a spus ce funcție în Guvern și-ar dori să ocupe.

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