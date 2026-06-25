Usatîi, Costiuc și Dodon sunt lideri la numărul de urmăritori pe Facebook.

Deputații folosesc activ Facebook, însă o parte semnificativă a postărilor lor nu este legată de explicarea legilor și deciziilor Parlamentului, ci de promovare politică, mesaje personale și retorică conflictuală.

Asemenea date sunt prezentate de Promo-LEX în analiza activității parlamentarilor pe rețeaua de socializare, transmite rupor.md.

Organizația a studiat 9.919 publicații ale deputaților aflați în funcție la 1 ianuarie 2026. Monitorizarea acoperă perioada până la 31 mai.

Dintre cele 4.561 de publicații pe care Promo-LEX le-a încadrat în categorii principale, 1.548 au vizat procesul legislativ. Aproape la fel de multe, 1.540 de postări, au fost legate de promovarea politică. Alte 990 de publicații au avut un caracter personal sau social, iar mesajele strict informative au fost 483.

Promo-LEX menționează că deputații ar putea explica mai des inițiativele legislative, activitatea comisiilor, consultările cu cetățenii și consecințele deciziilor adoptate. În prezent, Facebook rămâne pentru mulți parlamentari nu doar un canal de comunicare cu alegătorii, ci și o platformă pentru promovarea propriei imagini politice.

Organizația a evaluat separat tonalitatea publicațiilor. Majoritatea postărilor au fost neutre, însă peste 36% dintre mesaje au avut un ton conflictual sau radical. Publicațiile radicale au constituit 4,4% din total.

Cea mai mare audiență în rândul deputaților pe Facebook o are Renato Usatîi, cu aproximativ 347.000 de urmăritori. Urmează Vasile Costiuc - 209.000 și Igor Dodon - 205.000.

În ceea ce privește implicarea, lider nu este Usatîi, ci Costiuc. Publicațiile sale au adunat peste 1,23 milioane de reacții, comentarii și redistribuiri. Urmează Dodon, Liudmila Adamciuc, Renato Usatîi și Igor Grosu.

Patru deputați nu au deloc pagini sau profiluri pe Facebook. Este vorba despre Alla Pilipețcaia, Gabriela Cuneva, Valeriu Muduc și Vladimir Voronin.