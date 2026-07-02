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unimedia.info logounimedia
2 Iulie 2026, 21:29
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Usatîi, către Grosu: Mi-ați tăiat 75% din salariu pentru câteva absențe și mi-ați lăsat 3.989 de lei

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, s-a plâns, la ședința de astăzi a Parlamentului, că va primi, pentru luna curentă, doar aproape 4.000 lei. Acesta i-a cerut explicații speakerului Igor Grosu, care a semnat dispozitivul.

Usatîi, către Grosu: Mi-ați tăiat 75% din salariu pentru câteva absențe și mi-ați lăsat 3.989 de lei.
Usatîi, către Grosu: Mi-ați tăiat 75% din salariu pentru câteva absențe și mi-ați lăsat 3.989 de lei.

„Citesc dispozitivul semnat de dumneavoastră cu privire la sancționarea deputaților. Mi-ați tăiat 75% din salariu și mi-ați lăsat pe luna aceasta 3.989 de lei, motivând că am absentat la patru ședințe ale Comisiei Securitate Națională. Dacă ați considerat că așa e corect, nu e problemă, dar când penalizăm salariile de 2 milioane de lei la Consiliul de Observatori la Moldovagaz? Ori îi penalizăm pe toți.. pentru că eu am lucrat cât am putut. Ori domnul Carp s-a scumpit? Dar 75% pentru câteva absențe...”, l-a întrebat Renato Usatîi pe Igor Grosu, citează unimedia.info.

„Nu o să mă credeți, dar așa scrie în regulament. Aici nu e „po poniatiam”, ai lipsit o dată, de două de, trei, gradual. Colegii dumneavoastră juriști trebuiau să vă atenționeze, trebuiesc cereri motivate de ce se lipsește. Nu sunteți dumneavoastră primul și nu veți fi nici ultimul. Am avut și cazuri când s-a reținut 100% (din plata - n.r.), iar acum ne dau în judecată. Iar acești 3.900 sunt cam jumătate din sumă. Mai multă disciplină și mai mult respect pentru ședințele comisiei”, a răspuns președintele Parlamentului.

„Pentru dumneavoastră deja am înțeles - 3.989 de lei nu sunt bani, dar pentru mine sunt bani, vreau să clarific situația asta. De „poniatii” nu îmi spuneți, deoarece „po poniatiam” au fost loviți peste 100.000 de cetățeni de către escroci și cei care din partea statului i-au protejat. Rog să modificăm regulamentul, că nu poate fi penalizare 75% pentru 4 zile de absență, ori să fie la fel pentru toate instituțiile statului”, a replicat Usatîi.

„Veniți cu un amendament la regulament și discutăm, regula nu e de ieri, de azi”, a răspuns Grosu.

„Dreptul muncii spune că în general dacă lipsești de patru ori de la muncă, trebuie să fii dat afară. Noi suntem în alte condiții, suntem persoane cu demnitate publică”, a adăugat deputatul Lilian Carp.

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