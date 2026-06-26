Unul dintre liderii PAS din Durlești, bănuit că ar fi luat o mită de 200.000 de euro.

Unul dintre liderii organizației teritoriale a Partidului Acțiune și Solidaritate din Durlești, consilierul orășenesc Oleg Popșoi, este învinuit de acte de corupție.

Un denunț în acest sens a fost depus la Centrul Național Anticorupție de către fostul consilier neafiliat din cadrul Consiliului orășenesc Durlești, Tudor Bucșan, care acum o lună a părăsit fracțiunea PAS, informează deschide.md.

Potrivit lui Bucșan, fostul său coleg de fracțiune ar fi luat o mită de 200.000 de euro pentru votul oferit la aprobarea Planului Urbanistic Zonal de pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești.

Mai exact, menționează Bucșan, în anul 2024, în cadrul ședinței în care a fost supusă votului decizia referitoare la aprobarea PUZ din str. Tudor Vladimirescu — decizie corelată cu o hotărâre irevocabilă a Curții Supreme de Justiție — votul a fost organizat prin procedura votului secret.

„Potrivit cunoștințelor mele, dl Oleg Popșoi a fost inițiatorul recurgerii la procedura votului secret”, se arată în denunțul depus la CNA.

Ulterior votului, precizează Bucșan, Oleg Popșoi a remis sume de bani unor consilieri, prezentate drept „mulțumire” pentru modul în care aceștia au votat.

„Aceste împrejurări mă determină să consider că procedura votului secret ar fi fost folosită pentru a masca remunerarea ilicită a votului și pentru a îngreuna identificarea persoanelor implicate”, susține consilierul neafiliat.

Bucșan susține că și el se regăsește în lista consilierilor care au primit bani de la Popșoi.

„Declar pe propria răspundere că, după votul menționat, am primit personal suma de 2.000 dolari, înmânată drept „mulțumire” în legătură cu votul exprimat. Precizez că am votat în conformitate cu legea și că nu am cheltuit această sumă: am păstrat-o integral până în prezent. Prin prezenta o pun la dispoziția organelor de urmărire penală și solicit ridicarea ei în calitate de mijloc material de probă (corp delict), fiind dispus/ă să cooperez pe deplin cu ancheta”, a adăugat Bucșan.

De menționat că Oleg Popșoi a candidat pe listele PAS pentru funcția de primar al orașului Durlești în cadrul scrutinului din 2023.