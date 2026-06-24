Ungaria amână deschiderea celorlalte clustere pentru Ucraina și Moldova.

Ungaria a amânat un pas procedural esențial, necesar pentru deschiderea celorlalte clustere în negocierile privind aderarea Ucrainei și Moldovei la UE.

Despre acest lucru au declarat doi diplomați UE neidentificați pentru publicația Politico, transmite „Europa Liberă”.

După deschiderea primului cluster de negocieri, Ucraina și Moldova și-au exprimat intenția de a deschide celelalte capitole până la mijlocul lunii iulie.

Respectarea acestui calendar este în prezent amenințată după ce marți Ungaria s-a opus trimiterii unei scrisori către Consiliul European și Comisia Europeană în numele celor 27 de membri ai blocului. În scrisoare este prezentată poziția comună a țărilor UE privind deschiderea capitolelor de negociere pentru Ucraina și Moldova.

Potrivit celor doi diplomați, Budapesta a fost singura capitală care s-a opus acestei inițiative, care necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre. Propunerea va fi discutată din nou săptămâna viitoare.