Un ministru estonian: Văd un consens că Ucraina și Moldova trebuie să avanseze împreună spre UE.

Despre acest lucru el a declarat într-un interviu pentru Ukrinform, informează Europa Liberă.

Ministrul a subliniat că extinderea completă a UE va avea loc atunci când Ucraina și Moldova vor deveni membre ale Uniunii Europene.

„Acum văd tot mai mult consens în privința faptului de a merge înainte împreună. În decurs de doi ani, cât Orban a blocat procesul, am lucrat pentru a nu separa cele două țări, pentru că aceasta este o capcană”, a spus Tsahkna.

El a evidențiat, de asemenea, diferența în procesul de aderare a celor două țări. În special, faptul că Moldova și Ucraina sunt state de dimensiuni diferite, iar Ucraina se află în stare de război activ.

„Dar să fim sinceri: acest nou val de extindere a început tocmai din cauza agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Desigur, trebuie să atragem țările din Balcanii de Vest. Dar, în cele din urmă, este o decizie politică”, a subliniat Tsahkna.

„De aceea insistăm ca în cadrul Consiliului UE din iunie să fie adoptată o declarație politică sau să se anunțe clar în ce an vom fi pregătiți, ca Europa, pentru extinderea în viața reală, din punct de vedere politic”, a adăugat ministrul.