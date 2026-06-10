Un fost șef de direcție în cadrul SPPS, audiat în dosarul „Kuliok”

Cel puțin asta a declarat în fața judecătorilor de la CSJ un fost șef de direcție de la SPPS, responsabil, pe atunci, de protecția lui Dodon. Martorul susține că fostul președinte ar fi fost urmărit, ar fi existat tentative de provocare a unor accidente rutiere și mai multe acțiuni de intimidare. Potrivit acestuia, toate aceste operațiuni ar fi fost organizate de către Partidul Democrat, condus la acea vreme de Vladimir Plahotniuc. Solicitați pentru o reacție, avocații fostului lider PD au refuzat să comenteze acuzațiile, transmite tv8.md.

În instanță a fost chemat să depună mărturii Florin Gorea, fost șef de direcție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, responsabil de securitatea lui Igor Dodon pe durata mandatului său prezidențial. Acesta a declarat că, în iunie 2019, pe fundalul crizei politice, atât fostul președinte, cât și membrii familiei sale s-ar fi aflat sub amenințări constante. Potrivit martorului, în spatele acestor acțiuni s-ar fi aflat Partidul Democrat, formațiune care avea să piardă puterea în aceeași perioadă.

Gorea a declarat că viața lui Igor Dodon ar fi fost pusă în pericol prin mai multe incidente rutiere. Într-unul dintre cazuri, coloana oficială în care se afla președintele a fost implicată într-un accident după ce a fost lovită de un camion.

La scurt timp, o altă mașină a Serviciului de Protecție și Pază de Stat a fost implicată într-un accident similar. În urma acestor incidente, agenții SPPS au început să organizeze mai multe cortegii false, în special în iunie 2019. Astfel, pentru anumite deplasări oficiale, șeful statului nu mai urca în automobilul prezidențial.

Același martor a vorbit și despre presupuse acțiuni de intimidare îndreptate împotriva lui Dodon și a familiei sale. El a amintit de protestul organizat acum șapte ani de membrii Partidului Democrat, când peste gardul Președinției au fost aruncați mai mulți curcani.

Înaintea acelui protest, din motive de securitate, ofițerii care asigurau paza președintelui au evacuat familia Dodon din reședința de la Condrița și au mutat-o într-o locație secretă din apropierea Chișinăului. Cât despre întâlnirea dintre Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc, surprinsă în imaginile devenite cunoscute drept „episodul sacoșei negre”, martorul a precizat că nu cunoaște cine a organizat deplasarea la sediul Partidului Democrat.

Procurorii susțin însă că declarațiile martorului nu sunt relevante pentru cauza examinată și afirmă că au prezentat suficiente probe care ar demonstra vinovăția fostului șef al statului.

Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unei organizații criminale. Potrivit procurorilor, fostul președinte ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc între 600.000 și un milion de dolari pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova. Dodon respinge acuzațiile și se declară nevinovat. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 20 de ani de închisoare.