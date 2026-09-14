Un fost deputat și un fost președinte de raion, condamnați în dosarul delapidării fondurilor europene.

După un proces de judecată care a durat 9 ani, instanța a pronunțat o sentință de 8 ani de închisoare pentru Sergiu Ceauș, fost deputat PLDM, și 9 ani de închisoare pentru Vitalie Rotaru, fost președinte al raionului Criuleni.

Însă niciunul dintre ei nu s-a prezentat la ședință pentru a afla decizia instanței, relatează zdg.md cu referire la evz.md.

Potrivit actului judecătoresc, deși sentința poate fi contestată la o instanță superioară, aceasta urmează să fie executată din momentul pronunțării. Astfel, ambii ar fi trebuit să fie încătușați chiar în sala de judecată.

După transmiterea deciziei către Inspectoratul General al Poliției, autoritățile urmează să stabilească locul unde se află ambii condamnați, să-i rețină și să-i escorteze la o instituție penitenciară.

Pe lângă privarea de libertate, instanța a dispus și încasarea prejudiciului de la condamnați.

De ce examinarea dosarului a fost tergiversată

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Chișinău în octombrie 2017. Din 1 decembrie 2017, când urma să aibă loc prima ședință de examinare a dosarului, și până la 22 mai 2023, toate ședințele au fost amânate sau nu s-au desfășurat din diverse motive.

Câteva ședințe au fost amânate din cauza bolii primului judecător care a examinat dosarul. După plecarea acestuia din sistem, dosarul a fost redistribuit unui alt judecător, care a început examinarea de la zero.

Însă majoritatea ședințelor au fost amânate la cererea inculpaților și a apărătorilor acestora.

Pentru ce au fost condamnați cei doi foști funcționari

În anii 2011–2012, Consiliul raional Criuleni a devenit beneficiar a două proiecte — CRING „Cross border Inventory of degraded lands” și „CBC RUR Waste” — privind gestionarea integrată a deșeurilor în raionul Criuleni, în cadrul Programului Operațional Comun România — Ucraina — Moldova 2007–2013.

Proiectul a fost inițiat pentru construirea, în satul Hrușova din raionul Criuleni, a unui poligon de deșeuri menajere destinat deservirii a trei localități cu o populație de aproximativ 8.000 de persoane. Pentru implementarea proiectului menționat, din bugetul raionului Criuleni au fost alocate 2,5 milioane de lei, iar Uniunea Europeană a oferit un grant în valoare de 1,3 milioane de euro. În pofida alocării fondurilor, proiectele nu au fost finalizate.

Ulterior, s-a stabilit că o parte din bani a fost utilizată în campania electorală, după care Ceauș a devenit deputat pe lista PLDM.