9 Iunie 2026, 13:08
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Un europarlamentar român va participa la congresul PAS
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan intenționează să viziteze Chișinăul la sfârșitul săptămânii pentru a participa la congresul Partidului de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” (PAS).
Despre aceasta a anunțat el pe rețelele de socializare, numind PAS „partidul care zi de zi apropie țara de Uniunea Europeană”. Congresul este programat pentru 14 iunie, scrie infotag.md.
Pe ordinea de zi se află alegerea noii conduceri a partidului, evaluarea rezultatelor activității și aprobarea planului de reforme pentru modernizarea țării și continuarea cursului de integrare în UE.
Singurul candidat pentru funcția de președinte al partidului este actualul lider, președintele Parlamentului Igor Grosu.