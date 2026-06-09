theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
9 Iunie 2026, 13:08
5 302
Copiază linkul
Link copiat

Un europarlamentar român va participa la congresul PAS

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan intenționează să viziteze Chișinăul la sfârșitul săptămânii pentru a participa la congresul Partidului de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” (PAS).

Un europarlamentar român va participa la congresul PAS.
Un europarlamentar român va participa la congresul PAS.

Despre aceasta a anunțat el pe rețelele de socializare, numind PAS „partidul care zi de zi apropie țara de Uniunea Europeană”. Congresul este programat pentru 14 iunie, scrie infotag.md.

Pe ordinea de zi se află alegerea noii conduceri a partidului, evaluarea rezultatelor activității și aprobarea planului de reforme pentru modernizarea țării și continuarea cursului de integrare în UE.

Singurul candidat pentru funcția de președinte al partidului este actualul lider, președintele Parlamentului Igor Grosu.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici