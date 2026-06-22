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Infotag.md logoInfotag
22 Iunie 2026, 19:09
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Un deputatul al APG a făcut din nou apel la compromis privind organizarea alegerilor în Găgăuzia

Deputatul Alexandru Tarnavschi a făcut din nou apel la compromis în problema organizării alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei (APG).

Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei a făcut din nou apel la compromis în organizarea alegerilor în Găgăuzia.
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei a făcut din nou apel la compromis în organizarea alegerilor în Găgăuzia.

El a anunțat luni pe blogul său că Curtea Constituțională a Republicii Moldova a programat pentru 7 iulie 2026 examinarea cererii ministrului Justiției privind constituționalitatea mai multor prevederi ale Legii nr. 344/1994 „Privind statutul juridic special al Găgăuziei” și normelor Codului Electoral care reglementează formarea organelor electorale regionale. În centrul discuției se află problema mecanismului de formare a organelor electorale în autonomie și posibilele consecințe pentru modelul actual de autoguvernare, transmite infotag.md.

Tarnavschi este convins că condiția-cheie pentru menținerea stabilității instituționale în autonomie este atingerea unui compromis privind organizarea viitoarelor alegeri. În opinia sa, „prelungirea negocierilor și lipsa unei decizii unice amplifică incertitudinea juridică și pot crea riscuri pentru statutul autonom în domeniul electoral”.

„Au trecut deja mai bine de două luni de la întâlnirea emblematică a președinților Turciei și Republicii Moldova - Recep Tayyip Erdogan și Maia Sandu, care a avut loc pe 17 aprilie. Totuși, acest interval considerabil de timp nu a fost suficient pentru conducerea Adunării Populare a Găgăuziei pentru a crea condițiile și a lua o decizie de compromis privind desfășurarea alegerilor deputaților Adunării Populare a VIII-a legislatură. Prețul acestei miope politici și al prelungirii procesului este riscul lichidării atribuțiilor reale ale autonomiei în domeniul dreptului electoral. Suntem la un pas de ședința Curții Constituționale de la Chișinău și nu mai avem timp pentru ambiții interne și dispute inutile”, a declarat Tarnavschi.

El insistă că doar o decizie convenită între părți, adoptată înainte de ședința Curții Constituționale, poate asigura legitimitatea viitorului proces electoral.

Tarnavschi a subliniat că „o abordare de compromis va permite menținerea continuității procedurilor democratice și va reduce probabilitatea unui conflict juridic, în timp ce confruntarea politică în jurul alegerilor poate conduce la consecințe nedorite pentru funcționarea autonomiei”.

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