Un consilier PAS, obligat să infirme acuzațiile aduse primarului Chișinăului.

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, l-a obligat pe Melnic să dezmintă afirmația potrivit căreia edilul ar fi vizat în dosarul fostului director al „Spații Verzi”, Tudor Gîrbu, scrie rupor.md.

Conform deciziei instanței, consilierul este obligat să publice în termen de 15 zile un mesaj de dezmințire, precizând că primarul nu este implicat în acest dosar și că nu există suficiente dovezi care să indice implicarea sa.

La rândul său, Ion Melnic a respins acuzațiile într-un comentariu pentru NewsMaker și a numit decizia instanței „un nonsens”. Potrivit lui, în postarea de pe Facebook, care a stat la baza procesului, el nu a afirmat că Ion Ceban este subiectul anchetei, ci doar a postat o imagine în care acesta apărea.

Consilierul a declarat, de asemenea, că intenționează să conteste decizia la Curtea de Apel în termenul legal de 30 de zile.

Motivul procesului a fost o postare publicată în mai 2025. Aceasta conținea o imagine editată și informații despre un dosar de abuz în serviciu, în cadrul căruia se investighează activitatea lui Tudor Gîrbu, iar numele primarului nu era menționat direct în text.