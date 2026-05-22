theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
22 Mai 2026, 11:52
13 133
Copiază linkul
Link copiat

Un consilier PAS, obligat să infirme acuzațiile aduse primarului Chișinăului

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a câștigat în prima instanță un litigiu privind apărarea onoarei și reputației profesionale intentat împotriva consilierului municipal PAS Ion Melnic.

Un consilier PAS, obligat să infirme acuzațiile aduse primarului Chișinăului.
Un consilier PAS, obligat să infirme acuzațiile aduse primarului Chișinăului.

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, l-a obligat pe Melnic să dezmintă afirmația potrivit căreia edilul ar fi vizat în dosarul fostului director al „Spații Verzi”, Tudor Gîrbu, scrie rupor.md.

Conform deciziei instanței, consilierul este obligat să publice în termen de 15 zile un mesaj de dezmințire, precizând că primarul nu este implicat în acest dosar și că nu există suficiente dovezi care să indice implicarea sa.

La rândul său, Ion Melnic a respins acuzațiile într-un comentariu pentru NewsMaker și a numit decizia instanței „un nonsens”. Potrivit lui, în postarea de pe Facebook, care a stat la baza procesului, el nu a afirmat că Ion Ceban este subiectul anchetei, ci doar a postat o imagine în care acesta apărea.

Consilierul a declarat, de asemenea, că intenționează să conteste decizia la Curtea de Apel în termenul legal de 30 de zile.

Motivul procesului a fost o postare publicată în mai 2025. Aceasta conținea o imagine editată și informații despre un dosar de abuz în serviciu, în cadrul căruia se investighează activitatea lui Tudor Gîrbu, iar numele primarului nu era menționat direct în text.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici