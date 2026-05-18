Un candidat independent și unul din PSRM au intrat în turul doi al alegerilor din Taraclia.

Potrivit datelor CEC, la scrutin au participat 3.912 alegători, ceea ce reprezintă 33,31% din persoanele cu drept de vot, informează realitatea.md.

Niciun candidat nu a reușit să obțină majoritatea necesară, astfel că în Taraclia urmează să fie organizat turul doi de scrutin.

În fruntea clasamentului se află candidatul independent Alexandr Borimecicov, cu 31,01% din voturi, urmat de candidata Partidului Socialiștilor, Ecaterina Iacobceac, cu 28,45%. Cei doi se vor confrunta în turul doi.

Pe locul trei s-a clasat candidatul PAS, Andrei Lambru, cu 14,97% (579 de voturi), urmat de independentul Vasile Gaidarji, cu 12,13% (469 de voturi).

Alți candidați au obținut rezultate sub 6%: Natalia Vasilevscaia – 5,15% (199 de voturi), Nicolai Garanovschi – 4,29% (166 de voturi) și Oleg Cosîh, candidatul PDCM, cu 4,01% (155 de voturi).

CEC precizează că rezultatele sunt preliminare și urmează să fie confirmate oficial. Conform legislației, un candidat este declarat câștigător dacă obține majoritatea voturilor valabil exprimate; în caz contrar, se organizează turul doi între primii doi clasați.