Un activist PAS fără diplomă de studii superioare primește 300.000 de lei pe an.

Vicepreședintele Organizației de Tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, este angajat al Ministerului Culturii din 2023, deși nu deține o diplomă de licență.

Potrivit unei investigații Moldova Curată, Zgherea s-a angajat la minister la vârsta de 18 ani, când era student în primul an, iar în prezent are un salariu brut anual de aproximativ 300.000 de lei, scrie tv8.md.

În reacție, acesta a declarat că își continuă studiile universitare în domeniul economic, că salariul i-a fost majorat treptat în limitele prevăzute de lege și a enumerat mai multe proiecte și procese în care spune că a fost implicat.

Potrivit investigației, Bogdan Zgherea a absolvit în 2023 Colegiul Național de Comerț al ASEM, susținând în același an examenul de bacalaureat. Tot atunci a devenit membru al PAS și s-a alăturat Organizației de Tineret a formațiunii.

În perioada aprilie–august 2023, Zgherea a fost asistentul deputatei Ana Calinici. La momentul angajării avea 17 ani, împlinind 18 ani la sfârșitul lunii aprilie, și era elev în clasa a XII-a. Întrebată de ce l-a ales pentru această funcție, Ana Calinici a explicat că selecția s-a bazat pe „competențele și abilitățile deținute de acesta, necesare pentru îndeplinirea unor sarcini tehnice de complexitate redusă”. Deputata a precizat că acesta era remunerat cu 6.000 de lei pe lună, informație confirmată și de Zgherea.

În septembrie 2023, Ana Calinici a părăsit Parlamentul după ce a fost numită secretar de stat în Guvernul condus de Dorin Recean, iar odată cu plecarea sa Bogdan Zgherea și-a încheiat activitatea de asistent parlamentar. După aproximativ trei luni, la 20 decembrie 2023, Ministerul Culturii, condus la acea vreme de Sergiu Prodan, l-a contractat pentru o perioadă de 11 zile, achitându-i 7.751,94 lei.

La 29 februarie 2024, instituția i-a oferit un nou contract, în valoare de 74.550 de lei, valabil până în iulie 2024, pentru prestarea unor „servicii de promovare a Programului Național «Voucher Cultural»”.

Pentru niciunul dintre cele două contracte de prestări servicii Ministerul Culturii nu a organizat o procedură de achiziții publice, acestea fiind încadrate la categoria achizițiilor de valoare mică.

După expirarea contractului privind promovarea Voucherului Cultural, în iulie 2024, Bogdan Zgherea a fost numit consilier în cabinetul ministrului Sergiu Prodan. Ulterior, în urma unei sesizări, Procuratura Anticorupție a examinat circumstanțele angajării, investigând „pretinsele acțiuni ilegale ale ex-Ministrului Culturii, Sergiu Prodan, manifestate prin excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu”. În decembrie 2025, procurorii au dispus încetarea procesului penal. Procurorul Cristina Robu a audiat patru angajați ai Ministerului Culturii, însă fostul ministru Sergiu Prodan nu a fost audiat.

În continuare, Bogdan Zgherea a activat în funcția de consilier în cabinetul ministrului Sergiu Prodan timp de aproximativ un an. În vara anului 2025, după cum a declarat chiar el în fața procurorilor anticorupție, reprezentanții Direcției Juridice a Ministerului l-au informat atât pe el, cât și pe ministrul Culturii, că există o problemă privind ocuparea funcției, întrucât nu finalizase încă studiile de licență. Potrivit declarației sale, „a fost informat el personal și ministrul Culturii că există o problemă cu angajarea sa – și anume că încă nu finalizase studiile de licență”.

Ulterior, Zgherea a părăsit funcția de consilier, iar la 2 iulie 2025 Ministerul Culturii i-a încheiat un nou contract de prestări servicii, în valoare de 149.851 de lei, pentru următoarele șase luni. Nici în acest caz instituția nu a organizat o procedură de achiziții.

Bogdan Zgherea continuă să activeze și în prezent în cadrul Ministerului Culturii, în baza unui nou contract de prestări servicii. Ministerul, condus în prezent de Cristian Jardan, a comunicat că actualul contract „are valoarea de 300 mii de lei anual, este valabil până la 31 decembrie 2026, plățile fiind planificate pentru nouă luni calendaristice”. Totodată, instituția precizează că „Dl Bogdan Zgherea nu beneficiază de alte plăți suplimentare sau facilități speciale”.

În răspunsul transmis autorilor investigației, Ministerul mai arată că „nivelul remunerației a fost stabilit în funcție de forma de colaborare, volumul activităților, complexitatea responsabilităților asumate și rezultatele urmărite, cu acordul părților” și că „remunerația este comparabilă cu cea a membrilor cabinetului ministrului și se încadrează în limitele prevăzute de legislație”.

Raportată la cele nouă luni de plată prevăzute în contract, remunerația anuală de 300.000 de lei echivalează cu aproximativ 33.330 de lei brut pe lună. În anul 2026, lui Bogdan Zgherea i-au fost achitate până în prezent 166.665 de lei brut și 133.465 de lei net. Acesta este student la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău.

În reacție, Bogdan Zgherea afirmă că a fost implicat în mai multe procese și proiecte din cadrul Ministerului Culturii, printre care dezvoltarea Programului Național „Voucher Cultural”, Programul „Acces la Cultură”, Centrul „Universul”, organizarea festivalurilor „Mărțișor” și „Hai Acasă de Crăciun”, proiecte de investiții în infrastructura culturală, majorarea salariilor angajaților din domeniul culturii, modernizarea mecanismului de finanțare a instituțiilor culturale și deschiderea spațiilor culturale pentru scena independentă.

„Multe dintre sarcinile preluate au adus deja roade și beneficii pentru zeci de mii de oameni. În tot acest timp am lucrat cu funcționari, oameni de cultură, primari și parteneri de dezvoltare. Feedbackul pe care l-am primit nu a fost niciodată despre vârsta mea sau studiile pe care încă le continui, ci de capacitatea de a înțelege rapid problemele, de a găsi soluții, de a organiza procese și de a livra rezultate. Continui studiile universitare în domeniul economic și cred în formarea profesională continuă, dar cred că într-o instituție publică contează în primul rând competența, integritatea, disciplina și rezultatele”, se arată în postarea funcționarului.

Zgherea a asociat, de asemenea, publicarea investigației cu ceea ce a numit o „avalanșă de dezinformare și atacuri la adresa PAS și a membrilor săi”.

„Nu trebuie să așteptăm să fim „destul de mari” ca să construim Moldova. Trebuie doar să muncim așa încât să nu poată fi ignorat rezultatul”, a menționat acesta.