UE va monitoriza Moldova pe tot parcursul negocierilor. Despre aceasta se menționează în comunicatul Consiliului UE după deschiderea negocierilor privind primul cluster „Fundamente” (Fundamentals).

Luni, la Luxemburg, a avut loc a doua ședință a Conferinței privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În cadrul întâlnirii, părțile au deschis negocierile pe clusterul „Fundamente”, care acoperă aspecte legate de statul de drept, drepturile fundamentale, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice și criteriile economice, informează logos-press.md.

În acest cluster sunt incluse capitolele „Sistemul judiciar și drepturile fundamentale”, „Justiție, libertate și securitate”, „Achiziții publice”, „Statistică” și „Control financiar”.

Potrivit comunicatului UE, pentru întregul cluster, precum și pentru capitolele legate de statul de drept, au fost stabiliți indicatori intermediari de control. Îndeplinirea acestora va fi o condiție obligatorie pentru trecerea la etapa finală a negocierilor și începerea procedurii de închidere preliminară a capitolelor respective.

De asemenea, au fost stabilite criterii separate pentru închiderea preliminară în domeniile achizițiilor publice, statisticii și controlului financiar.

Consiliul UE a subliniat că negocierile pe clusterul „Fundamente” sunt deschise primele și se închid ultimele, iar progresul în acest domeniu va determina ritmul general al procesului de negociere.

„Suntem încurajați de progresul semnificativ și ne așteptăm să continuăm să sprijinim Moldova pe calea sa europeană, apropiind-o tot mai mult de obiectivul aderării la UE și de oportunitățile pe care aceasta le va crea pentru cetățenii săi. Extinderea a fost una dintre prioritățile cheie ale președinției Ciprului, iar astăzi, în această zi importantă pentru politica de extindere, am îndeplinit sarcina stabilită”, a declarat Marilena Raouna, viceministru pentru afaceri europene al Republicii Cipru.

Reamintim că Ciprul deține în prezent președinția UE.