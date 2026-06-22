UE va aloca Moldovei încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității.

Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității în 2026, pe lângă sprijinul de aproape 200 de milioane de euro acordat deja prin Facilitatea Europeană pentru Pace.

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Summitul Moldova-UE de la Bruxelles.

Acest sprijin va fi acordat suplimentar față de aproape 200 de milioane de euro pe care Moldova le-a primit deja prin Fondul European pentru Pace, informează NordNews.

Ursula von der Leyen a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea întregii Europe. Potrivit acesteia, UE va continua să investească în consolidarea capacităților de apărare și rezilienței țării.

Președinta Comisiei Europene a menționat că Moldova este al doilea cel mai mare beneficiar al fondurilor din Fondul European pentru Pace, după Ucraina.

De asemenea, Uniunea Europeană va aloca 11 milioane de euro pentru creșterea rezilienței la atacuri hibride. Totodată, va continua activitatea misiunii partenere a UE în domenii precum securitatea cibernetică și comunicarea strategică.

Sprijinul european va fi direcționat și spre consolidarea securității frontierelor. În acest sens, Bruxelles-ul va investi 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră.

Fondurile ar trebui să ajute la îmbunătățirea supravegherii, capacităților de detectare și nivelului general de securitate la frontieră.

De asemenea, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană își dorește o participare mai activă a Moldovei în rețeaua europeană de cooperare în domeniul electoral. Aceasta va permite schimbul de experiență și consolidarea rezilienței proceselor democratice.