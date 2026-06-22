theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
nordnews.md logonordnews
22 Iunie 2026, 17:29
5 644
Copiază linkul
Link copiat

UE va aloca Moldovei încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității

Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității în 2026, pe lângă sprijinul de aproape 200 de milioane de euro acordat deja prin Facilitatea Europeană pentru Pace.

UE va aloca Moldovei încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității.
UE va aloca Moldovei încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității.

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Summitul Moldova-UE de la Bruxelles.

Acest sprijin va fi acordat suplimentar față de aproape 200 de milioane de euro pe care Moldova le-a primit deja prin Fondul European pentru Pace, informează NordNews.

Ursula von der Leyen a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea întregii Europe. Potrivit acesteia, UE va continua să investească în consolidarea capacităților de apărare și rezilienței țării.

Președinta Comisiei Europene a menționat că Moldova este al doilea cel mai mare beneficiar al fondurilor din Fondul European pentru Pace, după Ucraina.

De asemenea, Uniunea Europeană va aloca 11 milioane de euro pentru creșterea rezilienței la atacuri hibride. Totodată, va continua activitatea misiunii partenere a UE în domenii precum securitatea cibernetică și comunicarea strategică.

Sprijinul european va fi direcționat și spre consolidarea securității frontierelor. În acest sens, Bruxelles-ul va investi 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră.

Fondurile ar trebui să ajute la îmbunătățirea supravegherii, capacităților de detectare și nivelului general de securitate la frontieră.

De asemenea, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană își dorește o participare mai activă a Moldovei în rețeaua europeană de cooperare în domeniul electoral. Aceasta va permite schimbul de experiență și consolidarea rezilienței proceselor democratice.

Sursă
nordnews.md logonordnews
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici