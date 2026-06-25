UE modifică calendarul de aderare pentru Moldova, pe fondul opoziției Ungariei.

Confruntată cu o nouă opoziție din partea Ungariei, UE își schimbă planurile și intenționează să deblocheze, înainte de vacanța de vară, două, și nu cinci, clustere de negocieri pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova.

Uniunea Europeană și-a redus ambițiile privind negocierile de aderare ale Ucrainei și vizează deschiderea, în iulie, a doar două clustere de negociere, în loc de cinci, transmite agora.md, citând Euronews.

Calendarul revizuit de la Bruxelles vizează deblocarea Grupului 6 (relații externe) și a Grupului 2 (piața internă) înainte de vacanța de vară. Celelalte trei grupuri urmează să fie abordate treptat după aceea.

Dacă se va ajunge la unanimitate, următorul cluster ar putea fi deschis oficial pe 14 iulie, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor afacerilor europene de la Bruxelles.

Deși este în mare parte de natură procedurală, acest impas subliniază rezervele persistente ale Ungariei cu privire la parcursul Ucrainei către aderarea la UE.

Pentru Budapesta, deschiderea tuturor celor șase clustere într-o perioadă scurtă de timp echivalează cu o aderare accelerată. Această interpretare este respinsă de majoritatea statelor membre, care consideră clusterele doar ca fiind începutul unui parcurs anevoios și complex.

Ungaria nu a semnat încă scrisorile comune necesare pentru deblocarea diferitelor grupuri de negocieri. Refuzul a fost confirmat marți, în cadrul unei reuniuni a grupului de lucru între statele membre, ceea ce a lăsat procesul în așteptare pentru moment.

Această cedare marchează un regres semnificativ pentru Bruxelles. Comisia Europeană a indicat în mod constant că Moldova și Ucraina sunt pregătite din punct de vedere tehnic să negocieze cele șase grupuri tematice, care acoperă în total 33 de capitole.

Ucraina și Moldova, care sunt asociate în mod informal, au deschis grupul tematic 1 la începutul acestei luni, după o așteptare de doi ani din cauza vetoului Ungariei.

Luna trecută, Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, a ridicat miza și a stabilit luna iulie ca termen limită pentru deschiderea tuturor grupurilor tematice.