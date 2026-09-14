UE lansează achiziția unui sistem de apărare antiaeriană pentru Moldova, în valoare de 120 de milioane de euro.

Uniunea Europeană va începe în următoarele săptămâni procedurile de încheiere a contractelor, de organizare a licitației și de achiziționare a unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune pentru Republica Moldova.

Comisia Europeană a informat despre acest lucru postul de televiziune TVR Moldova, precizând calendarul de implementare a măsurii în valoare de 120 de milioane de euro, aprobată în iulie în cadrul Instrumentului European pentru Pace. La Bruxelles s-a confirmat că implementarea a început deja, însă deocamdată nu au fost indicate termenele de livrare a sistemului.

„În ce etapă ne aflăm? Implementarea acestei măsuri de asistență a început deja. Ne așteptăm ca următoarele etape — încheierea contractelor, desfășurarea licitației și achiziția — să înceapă în următoarele săptămâni.

Între timp, echipamentele de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune, finanțate în cadrul măsurilor de asistență ale Instrumentului European pentru Pace din 2024 și 2025, se află deja în proces de achiziție. Iar echipamentele de supraveghere aeriană, finanțate în cadrul măsurii de asistență din 2023, au fost deja livrate și contribuie la consolidarea capacităților Republicii Moldova de monitorizare a situației în spațiul aerian”, a declarat reprezentantul Comisiei Europene, Christian Wigand.

Aceste declarații au fost făcute după ce, la începutul săptămânii, ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a anunțat că sistemul integrat, capabil să detecteze și să distrugă ținte aeriene, ar putea ajunge în Republica Moldova abia peste trei ani.

Totodată, ministrul a subliniat că nici acest termen nu este garantat, în pofida faptului că atacurile cu drone se apropie tot mai mult de granițele țării. Comisia Europeană însă nu a confirmat că sistemul ar putea ajunge în Moldova peste aproximativ trei ani și nu a indicat un alt termen pentru livrarea acestuia.

Până atunci, Bruxelles-ul declară că alte capacități de apărare antiaeriană, finanțate anterior prin Instrumentul European pentru Pace, se află deja în diferite etape de implementare. Echipamentele antiaeriene cu rază scurtă de acțiune, finanțate în cadrul măsurilor din 2024 și 2025, sunt în proces de achiziție, iar echipamentele de supraveghere aeriană, finanțate în cadrul măsurii din 2023, au fost deja livrate.