UE a impus sancțiuni împotriva Irinei Vlah și altor 5 persoane pentru acțiuni menite să destabilizeze Moldova.

Sub restricții a intrat fosta bașcană a Găgăuziei, lidera Partidului „Inima Moldovei” Irina Vlah, informează rupor.md.

Consiliul UE a declarat că noile sancțiuni vizează reprezentanți ai structurilor legate de Partidul interzis „Șor”, precum și apropiați ai lui Ilan Șor, care se află deja pe lista de sancțiuni a UE.

Potrivit Consiliului UE, aceste persoane au participat la operațiuni finanțate de Rusia pentru a sabota alegerile parlamentare din septembrie 2025. La Bruxelles se vorbește despre coordonarea unor scheme de mituire a alegătorilor și campanii de dezinformare.

În decizie este menționată separat Irina Vlah. Consiliul UE susține că aceasta a jucat un rol activ în organizarea unui miting electoral plătit în iulie 2025, care trebuia să creeze „o aparență de sprijin public pentru blocul politic „patriotic””. De asemenea, UE a declarat că Vlah a călătorit de mai multe ori la Moscova înainte de alegerile parlamentare din 2025 și s-a întâlnit cu oficiali ruși de rang înalt pentru a primi indicații privind coordonarea campaniei electorale.

Pe lista de sancțiuni a fost inclus și rusul Anton Tregub. Consiliul UE îl numește curatorul Partidului „Moldova Mare” al Victoriei Furtună. Potrivit Bruxelles-ului, el a coordonat campania electorală a formațiunii și a încurajat mită și corupție. Partidul a fost exclus de la alegeri din cauza finanțării ilegale și a mituirii alegătorilor.

Un alt vizat de sancțiuni este cetățeanul rus Anton Usov. Potrivit Consiliului UE, acesta s-a infiltrat în structurile bisericești și a coordonat o campanie de influență prin mobilizarea preoților, cărora li s-au dat indicații despre cum trebuie să voteze enoriașii.

UE susține, de asemenea, că Usov a facilitat plăți prin canale rusești și colectarea sistematică a datelor personale în timpul evenimentelor religioase.

După noua decizie, pe lista de sancțiuni a UE pentru acțiuni împotriva Moldovei se află 29 de persoane și cinci organizații. Sancțiunile prevăd înghețarea activelor pe teritoriul UE. De asemenea, este interzisă furnizarea directă sau indirectă a mijloacelor sau resurselor economice persoanelor de pe listă. Persoanelor fizice le este interzisă intrarea în țările Uniunii Europene și tranzitul prin teritoriul acestora.

Anterior, sancțiuni sau restricții împotriva Irinei Vlah au fost impuse de Canada, Lituania, Polonia și Estonia. În septembrie 2025, Polonia i-a interzis intrarea timp de cinci ani, invocând acțiuni menite să submineze stabilitatea în regiune. Lituania a impus, de asemenea, o interdicție de cinci ani de intrare, invocând legături cu Rusia și participarea la acțiuni de influențare a proceselor politice din Moldova.