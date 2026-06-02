2 Iunie 2026, 09:46
Trump l-a nominalizat pe Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador al SUA în Moldova
Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a transmis Senatului nominalizarea lui Joseph Burkhalter, din statul Georgia, pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al SUA în Republica Moldova.
Numele acestuia figurează pe lista nominalizărilor oficiale înaintate Senatului pentru confirmare.
Nominalizarea urmează să fie examinată de Senatul SUA, care trebuie să aprobe candidatura înainte ca diplomatul să își poată prelua oficial mandatul la Chișinău.
În prezent, Ambasada SUA la Chișinău este condusă de un însărcinat cu afaceri, după încheierea mandatului ambasadorului Kent D. Logsdon.