Trei membri PAS, dați afară din partid pe fondul suspiciunilor de conflict de interese.

Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică au fost excluși din Partidul Acțiune și Solidaritate, în contextul unor suspiciuni de conflict de interese legate de exploatările de nisip de la Coșnița și Pârâta, raionul Dubăsari.

Informațiile au fost confirmate pentru IPN de către serviciul de presă al formațiunii, scrie ipn.md.

Liderul PAS, Igor Grosu, președinte al Parlamentului, a declarat că formațiunea își asumă greșelile comise. Acesta a cerut demisia lui Petru Bondari din funcția de director al Metalferos și revizuirea salariilor mari din întreprinderile de stat.

„Ne cerem scuze pentru greșelile comise. Obiectivul nostru nu s-a schimbat – să ducem țara în UE, să avem instituții puternice, să avem o economie dezvoltată. Iar democrația, instituțiile și statul de drept se bazează în primul rând pe încredere”, a declarat Igor Grosu. Liderul PAS a mai menționat că partidul va continua verificările interne, curățarea în rândul echipelor formațiunii și va interveni mai rapid atunci când vor fi sesizați.

Excluderea celor trei este legată de situația creată în jurul exploatărilor de nisip din perimetrele „Coșnița II” și „Pârâta”, investigate în această primăvară de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și de organele de drept. În urma controalelor, autoritățile au constatat lipsa deciziei consiliului local privind schimbarea destinației terenului, document obligatoriu pentru desfășurarea legală a activității, și au dispus suspendarea lucrărilor până la clarificarea tuturor circumstanțelor.

Potrivit datelor publice, compania „Bond-Cons” SRL, care exploatează cariera de la Coșnița II, a fost fondată de Petru Bondari, iar ulterior printre fondatori s-a regăsit și Mihai Bondari, care a deținut și funcția de administrator al societății. Petru Bondari este în prezent directorul întreprinderii de stat Metalferos, iar Mihai Bondari este consilier local în comuna Coșnița din partea PAS. În cazul exploatării de la Pârâta, activitatea este desfășurată de compania „Dimitar Construct” SRL, a cărei proprietară este Lilia Coică, exclusă acum din PAS.

Totodată, Igor Grosu a anunțat retragerea calității de membru al partidului pentru Anastasia Taburceanu, în contextul situației de la Moldatsa. El a precizat că decizii au fost luate și în privința conducerii Moldatsa și a Agenției Proprietății Publice, iar verificările au fost extinse și la alte întreprinderi de stat.

Anastasia Taburceanu și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Moldatsa, după o investigație care a indicat venituri de peste un milion de lei în mai puțin de un an, iar în unele luni din 2026 acestea ar fi depășit 120 de mii de lei. În urma scandalului, Agenția Proprietății Publice a inițiat un control privind angajările și salarizarea din întreprindere, iar administratorul Dumitru Vangheli a fost demis din cauza informațiilor false furnizate în CV-ul depus la concurs. În același context, Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, iar Roman Cojuhari a demisionat din funcția de director al APP.