Transnistria susține „cooperarea fără bariere cu Moldova”.

Negociatorul-șef al regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev, a avut marți o întrevedere cu Isabela Silvia Hartmann, în contextul blocajului din procesul de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean.

În cadrul întâlnirii, Ignatiev a declarat că, în actuala criză a procesului de negocieri, „doar eforturile comune pot duce la rezultate”, transmite infotag.md.

Acesta și-a exprimat speranța că va fi posibilă relansarea procesului de soluționare și identificarea unor formule care să contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor și la rezolvarea problemelor actuale.

Conform unui comunicat al așa-zisului minister de externe de la Tiraspol, reprezentantul regiunii transnistrene a confirmat disponibilitatea părții transnistrene de a organiza o nouă reuniune a reprezentanților politici pentru discutarea problemelor urgente.

Accentul ar putea fi pus pe propunerea transmisă anterior președinției în exercițiu a OSCE, care vizează cooperarea economică fără bariere între regiunea transnistreană și Chișinău.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și mai multe subiecte de interes comun, printre care proiectele ce țin de protecția ecologică a râului Nistru, modernizarea podului dintre satele Bâcioc și Gura Bâcului, problemele din domeniul educației, deblocarea punctelor de înmatriculare a vehiculelor din Tiraspol și Râbnița, cooperarea în domeniul aplicării legii, precum și posibilitatea semnării unui acord privind protecția socială a copiilor.