Tomac intenționează să combată rusificarea din Republica Moldova printr-un spațiu media comun.

Într-un interviu acordat Antena 3, Tomac a prezentat mai multe proiecte pe care intenționează să le promoveze, de la crearea unui spațiu media comun între România și Republica Moldova până la apropierea sistemelor de educație și organizarea unor competiții sportive comune, informează spotmedia.ro.

Un spațiu media comun pentru combaterea dezinformării

Una dintre primele inițiative anunțate de premierul desemnat vizează armonizarea legislației din cele două state, astfel încât posturile de televiziune și radio din România să poată emite mai ușor în Republica Moldova, iar instituțiile media de la Chișinău să aibă acces mai facil pe piața românească.

„Prima acțiune va fi să inițiem dialogul cu Guvernul de la Chișinău pentru a crea un spațiu comunicațional comun”, a declarat Tomac.

Potrivit acestuia, proiectul ar contribui la combaterea dezinformării și la reducerea influenței presei de limbă rusă.

„În mod natural putem ajuta Republica Moldova în procesul de combatere a dezinformării și a acestui proces de rusificare. Pentru că, în continuare, influența presei de limbă rusă este o problemă destul de serioasă”, a afirmat premierul desemnat.

Propune și o curriculă comună

Tomac susține că România și Republica Moldova ar trebui să aprofundeze cooperarea în domeniul educației și a pledat pentru o apropiere a programelor școlare.

„Nu văd de ce nu am putea avea o curriculă comună”, a spus acesta.

Premierul desemnat consideră necesară organizarea unor olimpiade comune și o integrare mai profundă a celor două sisteme de învățământ.

„Cred că este absolut necesar să începem dialogul cu Republica Moldova pentru a avea olimpiade comune și pentru a integra cât mai profund cele două sisteme de învățământ”, a declarat Tomac.

Competiții sportive între cele două state

Printre proiectele menționate se numără și organizarea unor competiții sportive comune.

„Mi-aș dori foarte mult să avem Cupa României și Republicii Moldova”, a afirmat Tomac, argumentând că astfel de inițiative ar contribui la consolidarea legăturilor dintre cetățenii celor două state.

Potrivit acestuia, toate aceste proiecte au același scop: accelerarea integrării europene a Republicii Moldova.

„Obiectivul nostru este să susținem accelerarea procesului de integrare europeană. Este absolut obligatoriu acest lucru”, a spus premierul desemnat.