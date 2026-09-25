Tofan: Sunt cel mai mare dușman al lui Putin din regiune.

Sunt cel mai mare dușman al lui Putin din regiune. Despre acest lucru a declarat prim-ministrul, Vasile Tofan, într-un interviu acordat presei străine, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU de la New York.

În cadrul interviului, Tofan a vorbit despre ingerința Rusiei în treburile Moldovei și a declarat că țara a reușit să contracareze tentativele de destabilizare. Potrivit acestuia, Rusia ar fi cheltuit sute de milioane de dolari pentru astfel de acțiuni, însă forțele proeuropene și prodemocratice au câștigat alegerile, relatează mlive.md.

Tofan a declarat că experiența Moldovei în contracararea influenței informaționale rusești ar putea fi utilă și altor state.

Separat, Tofan a abordat subiectul dronelor rusești, care au traversat în repetate rânduri spațiul aerian al Moldovei. El a declarat că Rusia „testează” astfel țările NATO, în special prin direcționarea dronelor prin teritoriul Moldovei spre România. Potrivit premierului, incidente similare au loc și în Polonia.

Tofan a menționat că numărul acestor încălcări a crescut: potrivit lui, numai în august, prin teritoriul Moldovei au zburat mai multe drone decât pe parcursul întregului an 2025. Totodată, el a declarat că nu consideră invazia militară a Rusiei în Moldova inevitabilă sau o amenințare imediată.