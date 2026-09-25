Tofan: Moldova nu intenționează să adere la NATO și își păstrează neutralitatea.

Despre aceasta a declarat premierul Vasile Tofan într-un interviu acordat postului american de televiziune Bloomberg.

Potrivit prim-ministrului, Moscova promovează ideea că Moldova ar intenționa să adere la Alianța Nord-Atlantică, pentru a semăna frică în societate și a submina cursul european al țării. Oficialul a subliniat că, în același timp, este important ca Moldova să aibă relații bune cu NATO, inclusiv cu România, care este membră a Alianței, informează ipn.md

În contextul în care oficiali ruși au presupus anterior că o posibilă tentativă de aderare la NATO ar putea atrage Moldova în războiul din Ucraina, Vasile Tofan a menționat că Rusia poartă împotriva Moldovei un război hibrid, inclusiv prin ingerințe în procesele electorale.