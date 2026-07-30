Tofan: Găgăuzia, un atu important al Moldovei care poate construi punți cu Turcia.

În relațiile cu Găgăuzia, noul cabinet de miniștri mizează pe reluarea dialogului și pe valorificarea legăturilor culturale ale autonomiei cu Turcia pentru atragerea investițiilor și extinderea exporturilor.

Turcia ar putea deveni o alternativă la manifestările „lumii ruse” în autonomie, să păstreze patrimoniul cultural și folclorul găgăuzilor. În ceea ce privește regiunea transnistreană, Chișinăul nu ar trebui să se grăbească, reintegrarea se desfășoară pas cu pas și cu o deplină conștientizare a necesității de a nu permite escaladarea. Despre aceasta a declarat premierul Vasile Tofan în cadrul emisiunii „Săptămâna nouă cu Anatolie Golea” la TV8.

Referindu-se la relațiile cu Găgăuzia, Tofan a confirmat disponibilitatea de a vizita Comratul. Recent, președintele Adunării Populare a autonomiei, Valentin Gaidarji, i-a propus premierului să facă acolo prima vizită de lucru și să înceapă relațiile între autoritățile centrale și cele regionale „de la zero”. Guvernul a precizat că vizita va avea loc cu prima ocazie.

În opinia sa, relații mai strânse cu Ankara pot deschide pentru autonomie surse suplimentare de investiții, piețe noi de desfacere și o alternativă la orientarea externă spre „lumea rusă”. În același timp, Găgăuzia poate ajuta întreaga Moldovă să interacționeze mai activ cu spațiul economic turcesc.

„Turcia este cea mai importantă țară din regiunea noastră. Consider că nu dezvoltăm suficient această direcție. Este important și din punct de vedere politic: avem nevoie de un jucător puternic care să echilibreze interesele. Și care, apropo, poate arăta o altă alternativă pentru Găgăuzia decât orientarea spre lumea rusă.

Consider că Găgăuzia este un atu foarte important pentru Moldova, care ne poate ajuta să construim punți cu Turcia. Este o economie uriașă și o prioritate importantă”, a declarat Tofan.

El a adăugat că consideră Găgăuzia un patrimoniu al Moldovei, a cărui cultură și folclor trebuie păstrate.

Vorbind despre Transnistria, premierul Moldovei Vasile Tofan a declarat că Guvernul intenționează să evite în continuare provocările și escaladarea în jurul Transnistriei, mizând pe apropierea treptată economică și socială dintre cele două maluri ale Nistrului.

„Este important să nu cedăm la nicio provocare și să nu permitem escaladarea. Mă bucur că, pas cu pas, oamenii de pe malul stâng al Nistrului se integrează tot mai mult în viața de pe malul drept. Anul trecut, la noi au fost 2000 de traversări ale frontierei administrative pe zi, iar în acest an s-a ajuns la peste 40.000 de traversări. Sunt oameni care trăiesc acolo, dar lucrează pe malul drept”, a spus premierul.

Potrivit lui Tofan, locuitorii de pe malul stâng participă tot mai activ la viața economică de pe malul drept. Șeful Guvernului a mai informat că Moldova cheltuiește aproximativ 250 de milioane de lei pentru a asigura locuitorilor din Transnistria, care dețin cetățenie moldovenească, accesul la servicii sociale și medicale, pensii și indemnizații.