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bani.md logobani
23 Septembrie 2026, 16:06
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Tofan, despre livrările de gaze rusești: Este imposibil să fie adus în Moldova

Premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova nu poartă negocieri cu Federația Rusă privind un nou contract de furnizare a gazelor și a numit drept „mit” ideea că revenirea la gazul rusesc ar putea fi o soluție simplă.

Tofan, despre livrările de gaze rusești: Este imposibil să fie adus în Moldova.
Tofan, despre livrările de gaze rusești: Este imposibil să fie adus în Moldova.

„Nu negociem un contract cu Federația Rusă”, a declarat Tofan, relatează bani.md.

Potrivit premierului, chiar și în cazul ipotetic în care Chișinăul ar încheia un astfel de acord, ar apărea problema transportului gazului în Moldova.

„Chiar dacă, ipotetic, am încheia un astfel de contract, nu am putea transporta acest gaz în Moldova, deoarece capacitățile de transport nu ar permite acest lucru. Din câte știm, Ucraina nu permite transportarea gazului rusesc prin conductele care trec pe teritoriul său”, a declarat șeful Guvernului.

Tofan a menționat că discuțiile despre revenirea la gazul rusesc generează prea multe speculații și a îndemnat autoritățile să se concentreze asupra altor opțiuni.

„Gazprom” a început să reducă livrările către Moldova în octombrie 2021. Din decembrie 2022, malul drept a încetat să mai cumpere gaz rusesc și a trecut la livrări de pe piața europeană. De la 1 ianuarie 2025, „Gazprom” a sistat livrările și pentru regiunea transnistreană, în pofida contractului cu „Moldovagaz”, valabil până în 2026.

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