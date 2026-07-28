Tofan, despre demisia lui Musteață: A început cu o minciună mică, care s-a transformat într-una mare

Prim-ministrul Vasile Tofan a venit cu prima reacție privind minciuna fostului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață, care a declarat că nu a fost membru al Partidului Democrat din Moldova (PDM).

El a adăugat că este foarte dezamăgit de cele întâmplate și de „greșeala stupidă pe care a comis-o”, transmite noi.md, cu trimitere la realitatea.md.

„Îmi pare rău că s-a ajuns la acest lucru, îmi pare rău de greșeala lui și, într-adevăr, a fost o greșeală, fără îndoială. Sunt foarte dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat și de acea greșeală stupidă pe care a comis-o, mai ales pentru că el este un bun manager.

El se numără printre puținii conducători care au reușit să pună oarecare ordine la ANSA, iar noi avem nevoie de conducători buni. Nu avem o listă a funcționarilor publici pe care i-am putea pune pe frontul dificil și care ar putea face față sarcinii. El a reușit să facă față sarcinii la ANSA, iar mie îmi pare rău că a comis această greșeală, atât de stupidă”, a spus Tofan.

Răspunzând la întrebarea despre în ce a constat greșeala lui Musteață, premierul a adăugat că aceasta a început cu o mică greșeală, care a crescut într-una mai serioasă, iar apoi nu a mai știut ce să facă.

„Dacă mă întrebați care este părerea mea, atunci, în opinia mea, greșeala lui a început cu o minciună mică, care s-a transformat într-una mare, iar după aceea el nu a mai știut ce să facă. A recunoscut public totul. Acum, cred că știți că el a comunicat. Consider că fiecare are dreptul să greșească. El a comis o greșeală mare și a plătit pentru ea”, a declarat Tofan.