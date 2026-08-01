Tofan: Deocamdată, nu ne vom grăbi cu numirea unui nou ministru al Agriculturii.

În contextul absenței unui conducător permanent în cadrul Ministerului Agriculturii, problema numirii unui nou ministru rămâne una dintre cele mai actuale.

Acest lucru este deosebit de important, având în vedere lucrările sezoniere din sectorul agrar și necesitatea unor soluții operative pentru fermieri, transmite infotag.md.

Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat la postul TV8 că îi pare rău de demisia ministrului Agriculturii, Radu Musteață, care „este un specialist bun, dar s-a încurcat în declarațiile sale”.

„Deocamdată nu ne grăbim cu numirea unui nou ministru. Există variante, dar discutăm încă. Este o funcție foarte responsabilă”, a declarat Tofan.