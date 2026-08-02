Tofan are o atitudine reținută față de impozitarea băncilor.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se arată foarte reținut în raport cu ideea unei taxări suplimentare a băncilor comerciale.

La postul TV8, el a numit o astfel de propunere a opoziției „un lucru simplu”, transmite infotag.md.

„Fiecare leu din capitalul propriu al unei bănci comerciale - reprezintă un minus de 6 lei din portofoliul de credite al băncii. Nimeni nu iubește băncile. Recunosc, nici eu nu le iubesc, sunt un anti-bancher de felul acesta”, a spus Tofan.

El consideră că orice decizie privind o astfel de problemă trebuie analizată cu atenție și cântărite toate „plusurile” și „minusurile” de pe urma adoptării ei.

„Propun să așteptăm proiectul de reformă fiscală, acolo va exista un răspuns și la această întrebare”, a propus premierul.

La solicitarea prezentatorului de a comenta declarațiile potrivit cărora el a obținut Guvernul „Recean-3”, asupra căruia fostul premier Dorin Recean păstrează influența, el a spus că „Guvernul este condus de Tofan, iar toate deciziile privind cadrele le ia el”.

„Nu voi comenta această metaforă. Eu sunt la conducerea acestui Guvern, iar întrebările vor fi adresate mie, nu lui Recean”, a subliniat el.

Potrivit lui Tofan, Guvernul are un program detaliat de activitate.

„Îmi este clar ce aștept de la fiecare ministru, sper că și pentru acesta este clar. Vom judeca în funcție de rezultatele muncii. Dar, în același timp, vreau să menționez că nu sunt omul care stă pe tron și așteaptă rezultate. Eu sunt omul echipei”, a explicat premierul.

În același timp, el a menționat că, dacă pentru îmbunătățire va fi necesar să fie schimbată cineva în Guvern, atunci o va face.

„Și nu este nicio dramă. În fotbal se fac câteva schimbări într-un singur meci, și este normal. Și la noi vor fi schimbări. Vor trece 100 de zile, vom analiza rezultatele și vom trage anumite concluzii”, a conchis el.