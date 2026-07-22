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moldova1.md logomoldova1
22 Iulie 2026, 13:34
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Tofan: Am două cetățenii, ca orice moldovean de bună-credință

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, deține două cetățenii, „*ca toți moldovenii de bună-credință”, și și-ar dori ca prima sa vizită oficială externă să fie în România.

Tofan: Am două cetățenii, ca orice moldovean de bună-credință.
Tofan: Am două cetățenii, ca orice moldovean de bună-credință.

Agenda noului premier nu este încă stabilită, având în vedere că Parlamentul a votat programul de guvernare și componența Cabinetului de miniștri în seara zilei de 21 iulie, iar jurământul de învestire a fost depus în dimineața zilei de 22 iulie, însă Vasile Tofan și-ar dori ca prima sa vizită oficială să fie în România, principalul partener strategic al Republicii Moldova, scrie moldova1.md.

„Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Mi-aș dori să fie în România. Acum înțeleg că situația politică din România este un pic mai complicată decât la noi. Dar dacă mă întrebați unde mi-aș dori să merg în prima vizită, aș vrea să merg în România. Și cred că o a doua importantă vizită ar fi la Bruxelles”, a afirmat premierul la Pro TV.

Vasile Tofan a mai spus că deține două cetățenii - pe cea a R. Moldova și a României.

„Am două cetățenii ca toți moldovenii din bună-credință. Republica Moldova și România”, a precizat premierul.

Solicitat să clarifice noțiunea de „moldoveni de bună-credință”, premierul Tofan a precizat că cetățenia română este cea mai frecventă opțiune în rândul conaționalilor cu dublă cetățenie.

De asemenea, Vasile Tofan a ținut să adauge că dânsul și-a redobândit cetățenia română după un proces îndelungat, considerându-se norocos că a reușit să o obțină.

„Mai mult de o treime dintre noi avem cetățenia R. Moldova și a României. Mai rar se întâmplă să ai o a doua cetățenie alta decât pe cea a României. Cetățenia mi-am luat-o foarte târziu. Și cu mare noroc. Bine că am luat-o”, a conchis Vasile Tofan.

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