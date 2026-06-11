Tkaciuk: Reforma administrativă propusă de Guvern nu răspunde la întrebarea esențială.

Despre aceasta a declarat el într-un interviu acordat unui buletin informativ al Fundației Friedrich Ebert, transmite infotag.md.

„Ce problemă încercăm să rezolvăm? Ce vrem să obținem prin desființarea vechiului sistem și introducerea unui nou model de administrație locală? Nu există niciun răspuns rațional. Doar comentarii emoționale și impresii de genul: „Vai, Moldova este prea fragmentată!”, „Nu am mai avut reforme administrative de mult timp, spre deosebire de vecinii noștri!”, „Atâtea primării – ce groază!””, a ironizat politicianul.

El recunoaște necesitatea reformei pentru că problema este evidentă pentru toată lumea: orașele și satele Moldovei se depopulează.

„Trebuie cumva să reacționăm la această situație. Cum? Guvernul răspunde simplu: să facem tot ce este mic mai mare. Să unim câte trei raioane într-unul singur, iar primăriile mici să le comasăm în unele mai mari. Și vor rămâne doar 10 raioane și 300 de primării. Iar apoi, chipurile, toată lumea va fi fericită, până când aceste localități se vor depopula complet. Sau până la amalgamarea finală și ireversibilă a tuturor cu toți. Este, desigur, un fel de Tetris social, un Lego administrativ, dar nicidecum o reformă”, consideră Mark Tkaciuk.

Potrivit lui Mark Tkaciuk, „comasarea primăriilor rurale de dragul obținerii granturilor europene nu este un obiectiv, ci o formă evidentă de dependență de finanțare externă”.

„Fuziunea forțată a primăriilor este lichidarea a sute de democrații locale, o lovitură pentru activismul civic și calitatea vieții. Economisirea pe seama democrației este, desigur, un trend al epocii, dar acest trend trebuie combătut, nu aplaudat”, consideră el.

În acest context, Tkaciuk a amintit că „Congresul Civic” a propus propria sa concepție a reformei.

„Esența abordării noastre este simplă. Centrele raionale – orașele – trebuie să devină motoare ale dezvoltării, centre de planificare și implementare a proiectelor pentru creșterea standardelor serviciilor comunale și a calității vieții. Raioanele ar urma să fie transformate în municipii. Autonomia fiscală, adică extinderea libertăților și oportunităților, trebuie să devină o realitate. Astfel se creează premise pentru creșterea ocupării forței de muncă în orașe și pentru transformarea localităților rurale în locuri confortabile și moderne pentru trai. Toate primăriile rurale se pot uni și transforma doar pe bază voluntară, păstrându-și rolul esențial în promovarea responsabilității, autoguvernării și autoorganizării”, a enumerat Mark Tkaciuk.