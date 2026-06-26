Tkaciuk: Propun să organizăm pe 14 iulie o dezbatere publică privind proiectul de lege referitor la alegeri.

Deputatul Mark Tkaciuk a propus organizarea, pe 14 iulie, a unei dezbateri publice deschise între guvernare și opoziție pe marginea proiectului de lege privind democratizarea alegerilor din Republica Moldova.

Inițiativa a venit ca răspuns la recomandarea oficială a Centrul Național Anticorupție, care a îndemnat toate părțile interesate să participe la consultări ample.

Tkaciuk a subliniat că discuția trebuie să fie cu adevărat reprezentativă. Potrivit lui, la aceasta trebuie să participe nu doar partidele parlamentare, ci și politicieni extraparlamentari, experți moldoveni și străini, reprezentanți ai corpului diplomatic, precum și Comisia Electorală Centrală, SIS, Ministerul Afacerilor Interne și Centrul Național Anticorupție.

„Având în vedere importanța fundamentală a problemei organizării în Moldova a unor alegeri corecte, libere și democratice”, astfel a motivat Tkaciuk necesitatea unui astfel de format, fără precedent în practica politică moldovenească.

Ca moderatori și organizatori ai discuției, deputatul a propus figuri a căror autoritate, după cum a spus el, „este indiscutabilă pentru cele mai diverse segmente ale societății” — Igor Boțan, Ian Lisnevschi, Alexei Tulbure, Anatolie Golea și Nicolae Ţveatcov.

Tkaciuk a invitat SIS-ul, Ministerul Afacerilor Interne și Centrul Național Anticorupție la o discuție publică privind democratizarea alegerilor.

„Este important ca printre participanții la discuție să fie reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție”, a declarat Tkaciuk în cadrul unui briefing.

Această invitație nu este o formalitate. Tocmai aceste structuri sunt vizate direct de proiectul de lege privind democratizarea alegerilor: în special, SIS este propus să fie complet exclus din procesul electoral și privat de funcțiile de „filtru politic” la verificarea partidelor și candidaților, notează „Congresul Civic”.

Reamintim că, la sfârșitul lunii mai, deputatul Parlamentului din partea Congresului Civic, Mark Tkaciuk, a propus un proiect de lege pentru democratizarea radicală a alegerilor. Inițiativa a primit sprijinul tuturor fracțiunilor opoziției și a fost înregistrată împreună în Parlament.