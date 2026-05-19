theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
19 Mai 2026, 11:35
14 210
Copiază linkul
Link copiat

Tiraspolul a acuzat Chișinăul de intenția de a interveni în alegeri

Șeful pretinsului Minister al Securității din stânga Nistrului, Valeri Ghebos, a declarat că administrația constituțională de la Chișinău intenționează, potrivit acestuia, să intervină în alegerea noului conducător al regiunii.

Tiraspolul a acuzat Chișinăul de intenția de a interveni în alegeri.
Tiraspolul a acuzat Chișinăul de intenția de a interveni în alegeri.

Așa-numitele alegeri ar trebui să aibă loc în decembrie.

Potrivit declarațiilor sale, serviciile speciale ar planifica să exercite presiuni, să recurgă la șantaj și intimidare asupra membrilor așa-numitei comisii electorale din regiunea nerecunoscută.

„Ne așteptăm la o presiune sporită din partea serviciilor speciale ale Republicii Moldova asupra membrilor comisiilor electorale raionale și a membrilor Comisiei Electorale Centrale din Transnistria. Aceștia vor fi forțați să demisioneze prin șantaj, amenințări cu retragerea cetățeniei moldovenești sau amenințări cu crearea de probleme pentru ei și rudele lor la trecerea frontierei moldovenești”, a declarat Valeri Ghebos într-un interviu pentru mass-media rusă.

Ghebos a mai spus jurnaliștilor ruși că în Transnistria persistă amenințarea teroristă, însă, potrivit lui, măsurile întreprinse de autoritățile locale reduc riscurile.

Autoritățile Republicii Moldova nu au comentat încă aceste acuzații.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici