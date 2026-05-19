Tiraspolul a acuzat Chișinăul de intenția de a interveni în alegeri.

Așa-numitele alegeri ar trebui să aibă loc în decembrie.

Potrivit declarațiilor sale, serviciile speciale ar planifica să exercite presiuni, să recurgă la șantaj și intimidare asupra membrilor așa-numitei comisii electorale din regiunea nerecunoscută.

„Ne așteptăm la o presiune sporită din partea serviciilor speciale ale Republicii Moldova asupra membrilor comisiilor electorale raionale și a membrilor Comisiei Electorale Centrale din Transnistria. Aceștia vor fi forțați să demisioneze prin șantaj, amenințări cu retragerea cetățeniei moldovenești sau amenințări cu crearea de probleme pentru ei și rudele lor la trecerea frontierei moldovenești”, a declarat Valeri Ghebos într-un interviu pentru mass-media rusă.

Ghebos a mai spus jurnaliștilor ruși că în Transnistria persistă amenințarea teroristă, însă, potrivit lui, măsurile întreprinse de autoritățile locale reduc riscurile.

Autoritățile Republicii Moldova nu au comentat încă aceste acuzații.