theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
9 Iulie 2026, 13:58
7 478
Copiază linkul
Link copiat

Tarnavschi: Fac apel către liderii din Găgăuzia să renunțe la politica protestatară

Deputatul APG, Alexandru Tarnavschi, a declarat, înaintea deciziei Curții Constituționale, că autonomia trebuie să se concentreze pe identificarea compromisurilor și pe un dialog profesionist cu autoritățile centrale ale Moldovei.

Tarnavschi: Fac apel către liderii din Găgăuzia să renunțe la politica protestatară.
Tarnavschi: Fac apel către liderii din Găgăuzia să renunțe la politica protestatară.

El a scris joi în blogul său că „între Chișinău și Comrat s-a lucrat la un document care ar trebui să stabilească ordinea desfășurării viitoarelor alegeri ale deputaților Adunării Populare a Găgăuziei și să armonizeze legislația electorală națională cu cea regională”. În opinia deputatului, adoptarea unui astfel de document înainte de decizia Curții Constituționale „ar fi putut reprezenta un argument solid în favoarea capacității autonomiei de a reglementa independent problemele juridice controversate, însă inițiativa nu a putut fi realizată la timp”, transmite infotag.md.

Tarnavschi și-a exprimat speranța că Curtea Constituțională, în pronunțarea deciziei, va ține cont de statutul juridic special al Găgăuziei, consacrat în Constituție, și a subliniat că „indiferent de verdict, regiunea trebuie să-și păstreze demnitatea și să continue activitatea în cadrul legal”.

În opinia deputatului, Găgăuzia „ar trebui să renunțe la politica protestelor permanente, la alianțele politice „toxice” și la sloganurile populiste”.

„Este timpul să depășim epoca mitingurilor fără sens, a legăturilor distructive cu politicieni toxici și a sloganurilor goale care doar ne slăbesc atribuțiile și afectează imaginea regiunii. Timpul ne cere să fim argumentați, profesioniști și capabili de dialog. Numai astfel vom putea reda Găgăuziei numele său bun și spiritul de creație”, a subliniat Tarnavschi.

Curtea Constituțională a examinat timp de două zile solicitările Ministerului Justiției și Adunării Populare a Găgăuziei privind competențele autonomiei și ordinea desfășurării alegerilor.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici