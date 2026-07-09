Tarnavschi: Fac apel către liderii din Găgăuzia să renunțe la politica protestatară.

Deputatul APG, Alexandru Tarnavschi, a declarat, înaintea deciziei Curții Constituționale, că autonomia trebuie să se concentreze pe identificarea compromisurilor și pe un dialog profesionist cu autoritățile centrale ale Moldovei.

El a scris joi în blogul său că „între Chișinău și Comrat s-a lucrat la un document care ar trebui să stabilească ordinea desfășurării viitoarelor alegeri ale deputaților Adunării Populare a Găgăuziei și să armonizeze legislația electorală națională cu cea regională”. În opinia deputatului, adoptarea unui astfel de document înainte de decizia Curții Constituționale „ar fi putut reprezenta un argument solid în favoarea capacității autonomiei de a reglementa independent problemele juridice controversate, însă inițiativa nu a putut fi realizată la timp”, transmite infotag.md.

Tarnavschi și-a exprimat speranța că Curtea Constituțională, în pronunțarea deciziei, va ține cont de statutul juridic special al Găgăuziei, consacrat în Constituție, și a subliniat că „indiferent de verdict, regiunea trebuie să-și păstreze demnitatea și să continue activitatea în cadrul legal”.

În opinia deputatului, Găgăuzia „ar trebui să renunțe la politica protestelor permanente, la alianțele politice „toxice” și la sloganurile populiste”.

„Este timpul să depășim epoca mitingurilor fără sens, a legăturilor distructive cu politicieni toxici și a sloganurilor goale care doar ne slăbesc atribuțiile și afectează imaginea regiunii. Timpul ne cere să fim argumentați, profesioniști și capabili de dialog. Numai astfel vom putea reda Găgăuziei numele său bun și spiritul de creație”, a subliniat Tarnavschi.

Curtea Constituțională a examinat timp de două zile solicitările Ministerului Justiției și Adunării Populare a Găgăuziei privind competențele autonomiei și ordinea desfășurării alegerilor.