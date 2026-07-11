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11 Iulie 2026, 12:30
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Tarnavschi: Decizia CC privind competențele Găgăuziei reprezintă un eșec al politicii de stat

Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Alexandru Tarnavschi, consideră că „decizia Curții Constituționale a Moldovei privind limitarea competențelor Găgăuziei reprezintă un eșec al politicii statului central”.

Tarnavschi: Decizia CC privind competențele Găgăuziei reprezintă un eșec al politicii de stat.
Tarnavschi: Decizia CC privind competențele Găgăuziei reprezintă un eșec al politicii de stat.

Vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare a Adunării Populare a Găgăuziei, el a declarat că „decizia Curții Constituționale este atât un moment al adevărului, cât și cel mai rău scenariu (dezvoltarea evenimentelor - „I”)”, transmite infotag.md.

„Revizuirea legii noastre fundamentale prin hotărâri judecătorești, și nu printr-un dialog constructiv în parlament, unde legea a fost adoptată, este cel mai rău scenariu pentru politica de stat privind autonomia”, a subliniat deputatul.

El și-a exprimat regretul că deputații Adunării Populare a Găgăuziei „nu au elaborat o variantă de compromis a documentului pentru a rezolva problemele dintre centru și autonomie”.

„Trei ani de mitinguri, declarații ostile și negarea faptului că autonomia a fost concesionată către Șor. Am pus oamenii în dificultate și am compromis alegerile. Acum singura cale este dialogul în cadrul grupului de lucru interparlamentar. Un dialog echilibrat și recunoașterea faptului că și Găgăuzia poartă responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat”, a spus deputatul.

Deputatul Nicolae Dudoglo a declarat că responsabilitatea pentru pierderea unei părți din competențe îi revine actualului președinte interimar al bașcanului, Ilie Uzun.

„Declarațiile provocatoare și acțiunile politice au condus la situația creată, de aceea Uzun trebuie să își asume responsabilitatea și să demisioneze”, a spus Dudoglo.

Uzun a încercat să răspundă, dar nu i s-a dat cuvântul.

„Plec pentru că nu vreau să-i ascult pe cei care vorbesc mult”, a declarat el, părăsind sala de ședințe a APG împreună cu ceilalți membri ai Comitetului Executiv al Găgăuziei.

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