Tănase, despre reforma APP: Dacă nu mai este nimic de reformat, atunci reformează reforma.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a comentat intenția premierului Alexandru Munteanu de a reorganiza Agenția Proprietății Publice (APP).

Potrivit lui Tenase, unul dintre pașii anunțați a fost deja prevăzut de legea publicată în „Monitorul Oficial”, transmite rupor.md.

Este vorba despre transferul APP în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cu o zi înainte, Munteanu a declarat că Guvernul începe reforma sistemului de gestionare a proprietății publice, iar primul pas va fi transmiterea agenției sub coordonarea acestui minister.

Tănase a menționat că nu a înțeles care este „elementul reformator” al unei astfel de decizii.

„Recunosc, nu am reușit să înțeleg care este elementul reformator al transferului instituției din subordinea unui organ în subordinea altuia. Dar, probabil, nu toți suntem pregătiți pentru astfel de rafinamente administrative”, a scris Tănase.

Potrivit lui, transferul APP în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării a fost deja prevăzut de Legea nr. 140 din 13 iunie 2025. Documentul a fost publicat în „Monitorul Oficial” pe 28 iunie 2025, iar prevederea corespunzătoare urmează să intre în vigoare la 30 noiembrie 2027.

„Cu alte cuvinte, Guvernul a lansat solemn o reformă care deja exista în „Monitorul Oficial”. Mi-a venit în minte o anecdotă despre un preot care, când nu mai avea pe cine boteza, a început să boteze vițeii. Se pare că și în administrație există momente când, dacă nu mai este nimic de reformat, se reformează reforma”, a scris Tănase.

Munteanu a anunțat reorganizarea APP pe fundalul scandalurilor din jurul întreprinderilor de stat, inclusiv MoldATSA și Metalferos. Premierul a cerut pregătirea unei evaluări complete a activității agenției și un plan concret de reorganizare.

Guvernul intenționează, de asemenea, să revizuiască modul de numire și remunerare a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Miniștrii trebuie să prezinte informații despre reprezentanții lor în astfel de consilii, inclusiv calificările, activitatea și rezultatele acestora.