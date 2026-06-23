Taburceanu explică cum a ajuns la MoldATSA: Inițiativa nu a venit din partea mea.

Anastasia Taburceanu a venit cu explicații privind angajarea sa în cadrul MoldATSA, după ce numele său a fost menționat în spațiul public în legătură cu remunerația încasată și procedura de angajare fără concurs.

Potrivit acesteia, inițiativa nu i-a aparținut, ci a venit din partea unor reprezentanți ai întreprinderii de stat, care erau în căutarea unui specialist în comunicare.

„M-a contactat cineva de la MoldATSA pentru că erau în căutare de un specialist în comunicare. Am încercat să găsesc pe cineva care ar vrea să ocupe această funcție, am întrebat prin cunoștințele mele. Nu am găsit pe nimeni care să fie atunci în căutare de job. După mai multe discuții am acceptat această poziție”, a declarat Anastasia Taburceanu.

Subiectul a atras atenția opiniei publice după apariția informațiilor privind veniturile obținute de aceasta în cadrul întreprinderii. Potrivit datelor, în mai puțin de un an de activitate la MoldATSA, veniturile acumulate de Taburceanu ar fi depășit pragul de un milion de lei.

Remunerația și circumstanțele angajării sale au generat discuții publice, în special în contextul statutului de întreprindere de stat al MoldATSA și al nivelului salarial raportat.

Anastasia Taburceanu susține însă că a acceptat funcția doar după ce a încercat fără succes să identifice alte persoane interesate de această poziție, iar decizia finală a venit în urma mai multor discuții cu reprezentanții companiei.