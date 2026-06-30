Taburceanu a lucrat într-un proiect UE paralel cu activitatea la MoldATSA.

Anastasia Taburceanu, care a demisionat din cadrul Î.S. MoldATSA în contextul unui scandal la întreprindere, a activat din octombrie 2022 până în iunie 2023 și în cadrul Grupului de Susținere a Reformelor (Reform Support Team).

Acesta este un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), informează zdg.md.

Informația a fost confirmată de Reprezentanța Uniunii Europene în Republica Moldova pentru portalul Newsmaker.

Reacția Delegației UE la Chișinău a venit după ce în spațiul public au apărut informații că Anastasia Taburceanu ar fi primit 4.000 de euro pe lună pentru activitatea de specialist în comunicare în Cancelaria de Stat, în cadrul unui proiect finanțat de UE, iar contractul său a fost reziliat după un scandal recent la Î.S. MoldATSA.

Delegația UE a precizat că nu comentează cazuri individuale „care fac obiectul dezbaterilor publice sau politice”, însă confirmă că Anastasia Taburceanu a fost angajată în cadrul contractului Reform Support Team în perioada octombrie 2024 - iunie 2026.

„În această calitate, ea a oferit suport în domeniul comunicării Cancelariei de Stat și cabinetului prim-ministrului. Anastasia Taburceanu și-a dat demisia în iunie 2026. BERD efectuează o evaluare a implementării acestui contract. Comisia așteaptă rezultatele acestei evaluări pentru a decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare”, se arată în declarația Delegației UE.

De asemenea, Delegația UE a menționat că a luat act de „informațiile publicate în spațiul public și răspunsurile oferite de persoanele implicate” și așteaptă ca administrația publică și instituțiile publice din Moldova să funcționeze conform principiilor transparenței, responsabilității și bunei guvernări.

„Proiectele finanțate din bugetul UE trebuie să respecte cele mai înalte standarde prevăzute de regulamentul financiar al UE”, au adăugat reprezentanții Delegației.

Referitor la angajarea experților în echipa de sprijin a reformelor, Delegația UE a explicat că ministerele stabilesc necesarul de personal, posturile sunt publicate pe platformele BERD și UE, iar candidații sunt selectați prin concurs:

„Dosarele sunt evaluate pe bază de concurs, iar candidatul selectat este angajat de contractor. Delegația UE este observator în acest proces”.

Anterior, Guvernul a declarat că Anastasia Taburceanu nu a făcut parte din statul de personal al Cancelariei de Stat după 12 ianuarie 2023 și nu a deținut o funcție publică. Potrivit Executivului, activitatea sa a fost realizată pe baza unor contracte cu diverși donatori, care nu presupun ocuparea unei funcții publice. În ceea ce privește informațiile despre remunerația sa, reprezentanții Guvernului au spus la 30 iunie că nu pot oferi detalii, deoarece contractul „a fost încheiat între donatori și persoana angajată”.

„Guvernul nu este parte a acestui contract și, prin urmare, nu are acces la condițiile financiare ale acestuia”, au precizat reprezentanții Executivului.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care se afirma că Dumitru Vangheli, directorul Î.S. MoldATSA cu un salariu de circa 110.000 de lei pe lună, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat concursul pentru funcție, organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile instituțiilor de stat că a obținut licența de pilot într-una dintre cele mai mari academii private de aviație din Canada și apoi a lucrat doi ani ca pilot pe curse de pasageri la Air Canada. Ambele afirmații, însă, nu corespund realității, conform răspunsurilor obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După investigația ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție, apoi demis.

La două zile după publicarea investigației, în spațiul public a apărut informația că Anastasia Taburceanu, fost specialist în comunicare al ex-premierului Natalia Gavrilița și verișoară a președintei Maia Sandu, a lucrat la întreprinderea de stat ca specialist în comunicare. Potrivit datelor publicate, ea a primit pentru această activitate peste jumătate de milion de lei, adică în medie peste 75.000 de lei pe lună, ceea ce a stârnit critici în societate. La 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că demisionează și intenționează să returneze banii.

Ulterior, au urmat încă două demisii la 29 iunie — Roman Cojuhari a demisionat din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP), iar deputatul PAS Radu Marian din funcția de președinte al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.