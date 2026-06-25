Taburceanu a explicat de ce a decis să returneze banii primiți de la MoldATSA

Anunțul Anastasiei Taburceanu despre plecarea sa de la întreprinderea MoldATSA și intenția de a returna toate sporurile și adaosurile salariale primite pe întreaga perioadă de muncă a stârnit numeroase întrebări în societate.

Pe rețelele sociale, utilizatorii au început să discute despre modalitățile juridice și practice de returnare a acestor fonduri.

În acest context, publicația Ziarul de Gardă a solicitat MoldATSA să precizeze dacă există un temei legal pentru returnarea sumelor primite de Anastasia Taburceanu și care ar fi procedura pentru o astfel de restituire.

În răspuns, reprezentanții întreprinderii au comunicat că aspectele juridice necesită o analiză suplimentară și au promis clarificări în termenul prevăzut de lege. Totodată, MoldATSA a confirmat că Taburceanu a fost angajată la 2 iunie 2025.

„Cred că va fi găsită o soluție pentru returnarea sumelor despre care a vorbit doamna Taburceanu”, a declarat directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, înainte de ședința Guvernului din 24 iunie.

Anastasia Taburceanu: „Procedura concretă va fi stabilită ulterior”

Potrivit jurnaliștilor Rise Moldova, anul trecut Taburceanu a încasat venituri de peste jumătate de milion de lei — în medie peste 75.000 de lei pe lună. În 2026, remunerația sa la MoldATSA a crescut semnificativ, depășind 120.000 de lei lunar. Anterior, însăși Taburceanu declara că salariul său de bază era de 25.700 de lei, la care se adăugau plăți pentru vechime și volumul de muncă.

În ziua de miercuri, 24 iunie, jurnaliștii ZdG au întrebat-o pe Taburceanu de ce a decis să returneze sporurile și suplimentele primite.

În răspuns, ea a declarat că consideră o greșeală acceptarea acestor plăți, deși au fost acordate legal.

„Aceasta a fost o practică existentă în instituție. În ultimii ani, întreprinderea a înregistrat rezultate financiare bune și a dispus de venituri proprii, nu din bugetul de stat. Cu toate acestea, nu am apreciat suficient consecințele unei astfel de decizii și impactul pe care această situație îl poate avea asupra persoanelor care nu au nicio legătură cu ea.

În ultimele zile, atenția publică s-a concentrat aproape exclusiv pe mărimea remunerației mele, iar această situație a început să afecteze reputația unor persoane neimplicate în această problemă. Din acest motiv, am decis să returnez toate sumele care vor fi stabilite ca plăți peste salariul de bază”, a declarat Anastasia Taburceanu.

La întrebarea despre temeiurile legale și mecanismul de returnare a fondurilor, ea a răspuns că există modalități legale de a transfera banii înapoi instituției.

„Procedura concretă va fi stabilită împreună cu subdiviziunile financiare și juridice ale întreprinderii, respectând toate normele legislative în vigoare”, a adăugat Taburceanu.