Suedia susține deschiderea tuturor clusterelor pentru Ucraina și Moldova în iulie.

Suedia susține deschiderea tuturor clusterelor pentru Ucraina și Moldova. Celelalte cinci clustere de negocieri trebuie deschise la următoarea reuniune a Consiliului UE pentru Afaceri Generale, în iulie 2026.

Despre aceasta a declarat, potrivit corespondentei „Adevărul European”, ministrul suedez pentru afaceri europene, Jessica Rosencrantz, în marja reuniunii Consiliului UE pentru afaceri generale de la Luxemburg, pe 16 iulie.

Suedia dorește ca încă cinci clustere de negocieri pentru Ucraina și Moldova să fie deschise în iulie.

„Ieri a fost o zi istorică, când am început oficial negocierile cu Ucraina și Moldova. Aceste țări au făcut o muncă impresionantă de reformă, în ciuda războiului în desfășurare și a intervenției Rusiei în procesele electorale… Acum trebuie să deschidem cât mai curând posibil și celelalte clustere”, a declarat Rosencrantz.

Tot ea și-a exprimat bucuria că Ungaria în cele din urmă a renunțat la veto. „Ne vom întâlni data viitoare în iulie. Va fi o bună ocazie să deschidem și următoarele clustere”, a adăugat ministrul.