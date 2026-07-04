SUA sărbătoresc Ziua Independenței: Parlamentul Moldovei, iluminat în culorile drapelului american.

Astăzi, Statele Unite ale Americii sărbătoresc Ziua Independenței. Anul acesta se împlinesc 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, la 4 iulie 1776.

Cu ocazia sărbătorii, în seara zilei de 3 iulie, clădirea Parlamentului și Arcul de Triumf din centrul Chișinăului au fost iluminate în culorile drapelului american. Astfel, autoritățile Moldovei au subliniat prietenia și relațiile de parteneriat dintre cele două țări, transmite rupor.md.

În ajunul sărbătorii, Ambasada SUA la Chișinău a organizat o recepție oficială, la care au participat reprezentanți ai autorităților moldovenești, corpului diplomatic, mediului de afaceri și societății civile.

Însărcinatul cu afaceri al SUA în Moldova, Nick Petrovich, a subliniat că Ziua Independenței nu este doar un prilej de a celebra istoria Statelor Unite, ci și o oportunitate de a reaminti valorile comune care unesc SUA și Republica Moldova.

„Poporul american și poporul Republicii Moldova prețuiesc libertatea, libertatea personală și munca. Tocmai aceste valori comune explică de ce Statele Unite au susținut Moldova în trecut, o susțin astăzi și vor continua să o facă în viitor”, a declarat diplomatului.

4 iulie este una dintre principalele sărbători naționale ale SUA. În întreaga țară au loc parade, concerte, ceremonii oficiale, picnicuri de familie, competiții sportive și focuri de artificii festive.

Primele festivități dedicate Zilei Independenței au avut loc în Philadelphia încă din 1777. În 1870, Congresul SUA a declarat 4 iulie sărbătoare federală, iar din 1938 această zi este zi liberă oficială plătită pentru angajații federali.

Principalul simbol al sărbătorii rămâne drapelul american. La Washington are loc tradițional concertul „A Capitol Fourth”, după care se organizează unul dintre cele mai mari focuri de artificii din țară.

În 2026, Statele Unite vor sărbători 250 de ani de independență. Aniversarea face parte din programul național America 250, care include evenimente culturale, istorice și sociale pe tot parcursul anului.

La 4 iulie 1776, Congresul Continental a aprobat oficial Declarația de Independență, marcând începutul istoriei Statelor Unite ale Americii.

Relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și SUA au fost stabilite la 18 februarie 1992. De peste 30 de ani, țările dezvoltă un parteneriat strategic.

În aprilie 2024, la Washington a avut loc ședința Dialogului Strategic Moldova – SUA, în cadrul căreia părțile au discutat principalele direcții ale cooperării bilaterale.

Baza juridică a relațiilor dintre Moldova și SUA include 126 de documente bilaterale – acorduri, memorandumuri, declarații și alte înțelegeri în domeniile economic, militar, judiciar, educațional și științific.

Potrivit rezultatelor anului 2023, volumul schimburilor comerciale dintre Moldova și SUA a fost de 184,54 milioane de dolari. Exportul produselor moldovenești a atins 61,63 milioane de dolari, iar importul din SUA – 122,91 milioane de dolari.

Astăzi, în Moldova activează 353 de întreprinderi cu capital american. După volumul investițiilor, Statele Unite ocupă locul al șaptelea printre cei mai mari investitori străini ai țării.