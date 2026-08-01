theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
1 August 2026, 09:12
35
Copiază linkul
Link copiat

Stoianoglo: O lege bună pune capăt disputelor. O lege proastă – le reîncepe

Majoritatea parlamentară a partidului aflat la guvernare „Acțiune și Solidaritate” a modificat regulile alegerilor în Găgăuzia.

Stoianoglo: O lege bună pune capăt disputelor. O lege proastă – le reîncepe.
Stoianoglo: O lege bună pune capăt disputelor. O lege proastă – le reîncepe.

Legea a fost adoptată, însă întrebările au rămas. Despre aceasta a declarat deputatul în Parlament, fostul procuror general al Moldovei Alexandr Stoianoglo, menționând că o lege bună pune capăt disputelor, iar una proastă le reîncepe, transmite noi.md.

El a subliniat că are loc o redistribuire a atribuțiilor autonomiei fără un dialog deplin și că sunt modificate regulile fundamentale ale alegerilor în plină desfășurare a ciclului electoral. Au fost adoptate norme care pot genera discriminare și noi litigii în instanță.

Potrivit politicianului, acum principalul este să nu se permită ca aplicarea noii legi să conducă la limitarea drepturilor alegătorilor, la discriminarea candidaților și la o și mai mare înstrăinare între Chișinău și Comrat.

„Parlamentul există ca, după adoptarea unei legi, societatea să aibă mai puține întrebări decât înainte de discuția ei. Ieri s-a întâmplat exact invers”, și-a exprimat regretul Alexandr Stoianoglo.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici