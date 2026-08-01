Stoianoglo: O lege bună pune capăt disputelor. O lege proastă – le reîncepe.

Majoritatea parlamentară a partidului aflat la guvernare „Acțiune și Solidaritate” a modificat regulile alegerilor în Găgăuzia.

Legea a fost adoptată, însă întrebările au rămas. Despre aceasta a declarat deputatul în Parlament, fostul procuror general al Moldovei Alexandr Stoianoglo, menționând că o lege bună pune capăt disputelor, iar una proastă le reîncepe, transmite noi.md.

El a subliniat că are loc o redistribuire a atribuțiilor autonomiei fără un dialog deplin și că sunt modificate regulile fundamentale ale alegerilor în plină desfășurare a ciclului electoral. Au fost adoptate norme care pot genera discriminare și noi litigii în instanță.

Potrivit politicianului, acum principalul este să nu se permită ca aplicarea noii legi să conducă la limitarea drepturilor alegătorilor, la discriminarea candidaților și la o și mai mare înstrăinare între Chișinău și Comrat.

„Parlamentul există ca, după adoptarea unei legi, societatea să aibă mai puține întrebări decât înainte de discuția ei. Ieri s-a întâmplat exact invers”, și-a exprimat regretul Alexandr Stoianoglo.