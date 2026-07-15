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15 Iulie 2026, 16:44
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Stoianoglo: Fără garanții pentru Găgăuzia, reintegrarea Transnistriei este imposibilă

Restrângerea competențelor UTA Găgăuzia zdruncină încrederea în garanțiile autonomiei, iar fără astfel de garanții reintegrarea Transnistriei este imposibilă.

Stoianoglo: Fără garanții pentru Găgăuzia, reintegrarea Transnistriei este imposibilă.
Stoianoglo: Fără garanții pentru Găgăuzia, reintegrarea Transnistriei este imposibilă.

Această opinie a fost exprimată de deputatul în Parlament, fostul procuror general Alexandr Stoianoaglo, transmite noi.md.

El a subliniat că de aceea, hotărârea Curții Constituționale privind Găgăuzia complică nu doar reintegrarea Transnistriei, ci și parcursul european al Republicii Moldova.

„Fără soluționarea problemei transnistrene, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este imposibilă”,a declarat Alexandr Stoianoaglo.

După cum s-a anunțat anterior, Curtea Constituțională a Moldovei a pronunțat, pe 9 iulie, o hotărâre în dosarul privind neconstituționalitatea unei serii de competențe legale ale Autonomiei Găgăuze. Acum, regiunea autonomă nu va mai putea să-și constituie în mod independent propriul organ electoral, iar alegerile vor fi organizate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.

Curtea Constituțională a privat Gagauzia de dreptul de a avea propria Comisie Electorală Centrală, de a organiza alegeri și de a efectua o serie de numiri oficiale.

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