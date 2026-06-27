Stoianoglo, despre situația din Găgăuzia: După decizia Curții Constituționale va urma deznodământul.

După decizia Curții Constituționale a Moldovei va urma deznodământul, iar până pe 7 iulie autoritățile Găgăuziei mai au posibilitatea să iasă singure din criză.

Prin urmare poate să convoace Adunarea Populară a Găgăuziei, să formeze Comisia Electorală Centrală și să organizeze alegerile.

O astfel de opinie a exprimat deputatul în Parlament, fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, menționând că acest lucru va permite amânarea examinării problemei la Curtea Constituțională, transmite noi.md.

Potrivit acestuia, nici Comisia de la Veneția, nici principiile generale ale dreptului electoral nu permit ca instanța să înlocuiască comisia electorală.

„Aceasta este șansa noastră să demonstrăm că suntem capabili să organizăm alegerile singuri. Dacă nu vom reuși, ordinea ulterioară va fi stabilită de Curtea Constituțională. Atunci alegerile vor fi numite și organizate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova”, a declarat Alexandr Stoianoglo.

El a subliniat că apelurile de a boicota alegerile nu vor schimba nimic. Neprezentarea nu va anula legea.

„Autonomia va fi păstrată. Bașcanul și Adunarea Populară vor rămâne instituții obligatorii ale Găgăuziei. Dar dacă alegerile se vor dovedi imposibile, în perioada de tranziție atribuțiile lor vor fi asigurate prin mecanismul de numire”, a accentuat deputatul în Parlament, fost procuror general.

Trebuie menționat că pe 7 iulie Curtea Constituțională a Moldovei va ține o ședință pentru a examina sesizarea Ministerului Justiției, referitoare la o serie de prevederi legislative care reglementează statutul juridic special al Găgăuziei.

Conform sesizării Ministerului Justiției, Curtea Constituțională urmează să verifice constituționalitatea unor articole din Legea „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei” și din Codul Electoral al autonomiei. În special, este vorba despre dreptul Adunării Populare de a aproba componența organului electoral central al autonomiei și de a stabili particularitățile organizării alegerilor regionale.