Stoianoglo: Chișinăul va avea tot mai multe probleme cu Comratul.

„Rupând legătura autonomiei găgăuze cu puterea centrală, autoritățile izolează autonomia, ceea ce înseamnă că problemele Chișinăului cu Comratul vor crește”, consideră deputatul Alexandr Stoianoglo.

Potrivit lui, nu este clar cui i-ar fi deranjat numirea comună a șefilor direcțiilor de justiție și MAI din Găgăuzia. Ei erau confirmați direct de miniștrii Republicii Moldova. Acesta era scopul: integrarea autonomiei în sistemul statului și aplicarea politicii centrale la nivel regional, scrie noi.md.

„Eu sunt un exemplu în acest sens. Ca prim procuror al Găgăuziei, numit de procurorul general al țării, m-am ghidat după lege și politica Procuraturii Generale. Acest model a funcționat și a permis creșterea cadrelor locale. Pentru mine, a deschis calea spre funcția de procuror general adjunct, procuror general al Moldovei și deputat în Parlament”, a declarat Alexandr Stoianoglo.

El a menționat că excluderea conducătorilor direcțiilor teritoriale din Găgăuzia din colegii nu întărește statul.

„Ei nu luau decizii strategice acolo, dar acest lucru permitea menținerea legăturii autonomiei cu puterea centrală. Rupând această legătură, puterea izolează singură autonomia. Mâine aceste direcții vor continua să funcționeze, dar nu își vor mai coordona acțiunile cu Chișinăul, ceea ce înseamnă că problemele vor crește”, a subliniat Alexandr Stoianoglo.

După cum s-a anunțat anterior, Curtea Constituțională a Moldovei a emis pe 9 iulie o decizie privind neconstituționalitatea unor atribuții legale ale autonomiei găgăuze.